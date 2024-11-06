В ВР спрогнозировали, выполнит ли Трамп требования Путина в отношении Украины

Дональд Трамп не только побеждает на президентских выборах, но и получает республиканское большинство в Сенате и предположительно в Конгрессе, отметил нардеп Владимир Арьев. По его словам, это действительно триумф.

Дональд Трамп

При этом нардеп убежден, что Трамп не пророссийский и это следует осознать.

Он эпатажный и является классическим политическим эгоистом. Его манера — донимать оппонентов, не подбирая слов, которые могут задеть третью сторону. Он победил не за счет риторики о войне России против Украины, американцы голосовали за решение тех внутренних проблем, возникновение которых они обвиняли в демократах", — подчеркнул политик.

Впрочем, добавил Арьев , завтра Трамп, например, легко может объяснить почему поддержка Украины в интересах США.

"А это как раз в интересах: удовлетворить требования Путина при 70% поддержки Украины в обеих партиях Трамп не сможет без личных политических потерь. Для политического эгоиста такое решение невозможно. Он скоро убедится, что российский фашист не собирается останавливаться и что США и их доминирование в системе мировой безопасности являются главной и финальной целью разрушительных действий Кремля", — добавил нардеп.

По его словам, аргументы есть, нужны качественные переговорщики, на которых у победителей нет идиосинкразии. Нардеп добавил, что политику по Украине будут определять не предвыборные заявления, а те, которые будут сделаны после инаугурации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.

Также "Комментарии" рассказывали , в чем убежден Трамп, впрочем, ошибается.



