В ВР спрогнозировали, выполнит ли Трамп требования Путина в отношении Украины

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп не только побеждает на президентских выборах, но и получает республиканское большинство в Сенате и предположительно в Конгрессе, отметил нардеп Владимир Арьев. По его словам, это действительно триумф.
Дональд Трамп
При этом нардеп убежден, что Трамп не пророссийский и это следует осознать.
Впрочем, добавил Арьев , завтра Трамп, например, легко может объяснить почему поддержка Украины в интересах США.
По его словам, аргументы есть, нужны качественные переговорщики, на которых у победителей нет идиосинкразии. Нардеп добавил, что политику по Украине будут определять не предвыборные заявления, а те, которые будут сделаны после инаугурации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.
Также "Комментарии" рассказывали , в чем убежден Трамп, впрочем, ошибается.
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