Вакцины Pfizer и Moderna вызывают болезни сердца у молодых мужчин: что об этом известно

Американский Центр контроля и профилактики заболеваний промониторил безопасность вакцин Pfizer и Moderna. В отчете говорится, что они вызывают проблемы с сердцем у мужчин. Об этом пишет "Reuters".

Вакцины против коронавирусу. Фото из открытых источников.

В опубликованном материале авторитетного СМИ сообщают, что молодые мужчины после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna начали чувствовать воспаление сердца. При этом, авторы материала пишут, что таких людей нашлось больше, чем ожидали, ссылаясь на отчет экспертов Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).

В США начали проверять и расследовать безопасность вакцин после сообщению Минздрава Израиля в связи возникновением заболеваний у мужчин после вакцинации Pfizer.

В сообщении говорится, что некоторых людей даже госпитализировали в больницу с проблемами сердца, но у большинства пациентов симптомы исчезли.

После вакцинации у мужчин от 12 до 24 лет возникли кардиопроблемы. В опубликованном материале говорится, что эти случаи стали случаться в течение одной недели после получения второй дозы вакцины.

"У людей в возрасте от 16 до 24 лет после получения 2 дозы вакцины было зафиксировано 283 случая воспаления сердца", — сообщают специалисты CDC.

В компании, создавшей вакцины Pfizer уже сообщили, что поддерживают результаты мониторинга CDC по случаям с проблемами сердца.

"Количество зафиксированных случаев невелико, если принимать во внимание количество вакцинированных людей", — заявили в Pfizer.

Стало известно, что в США обе дозы одной из мРНК-вакцин получили уже около 130 000 000 американцев.

"Сегодня идет тщательная оценка отчетов, и еще не сделан вывод, что мРНК вакцины против коронавируса вызывают у людей миокардит или перикардит", — отметили в заявлении компании.

В компании, которая производит вакцины Moderna, заявили, что еще не установлена связь между сердечными проблемами у пациентов и вакциной. Их представители сообщают, что активно сотрудничают с органами здравоохранения и другими, чтобы в дальнейшем провести оценку этой проблемы.

Представители Центра контроля и профилактики заболеваний на следующей неделе проведут заседание Консультативного комитета по практике иммунизации, чтобы оценить доказательства и риски возникновения болезней сердца после вакцинации.

Ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в США нашли подтверждение возможной утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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