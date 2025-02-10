Вариантов будет несколько: новые детали о плане прекращения войны в Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог готовится представить президенту США Дональду Трампу план по прекращению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Semafor.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, Кит Келлог во время недавних встреч с союзниками США сообщил, что готовит варианты прекращения войны в Украине для представления Трампу

"В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план, хотя Келлог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе", — пишет Semafor.

По словам западного чиновника, на одной из встреч Келлог заявил, что намерен встретиться и скоординировать свои действия с официальными лицами из всех стран-членов НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон достиг прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны. При этом глава Белого дома категорически отказался раскрывать подробности любых переговоров, которые он имел с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Reuters".

Западные СМИ отмечают, что с учетом заявления президента США во время разговора с журналистами на борту Air Force One о контакте с главой Кремля, это может "стать первым официально признанным разговором между Путиным и президентом США с начала 2022 года". На вопрос, имел ли он разговор с Путиным после того, как стал президентом 20 января, или раньше, Трамп дал утвердительный ответ.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (между РФ и Украиной)", — сказал американский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп заявил, что, если Владимир Путин откажется заключить мирное соглашение и прекратить войну, Россию ожидают серьезные последствия.



