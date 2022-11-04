Вашингтон до сих пор не финансировал Украину этим оружием

4 ноября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму в 400 млн долларов. В пакет включены 45 танков Т-72 из Чехии и еще 45 из Нидерландов, ремонт которых должен быть осуществлен на средства США. Это впервые Вашингтон оказывает Украине финансовую помощь, в которую включены танки.

Танк Т-72. Фото из открытых источников

На пресс-конференции заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что поставки танков инициированы совместно с Чехией, Нидерландами и США.

Сингх также подчеркивает, что это самые совершенные в техническом плане танки, которые будут использоваться против российской армии. Заместитель представителя Пентагона сообщила сроки поставки этих танков – первая партия будет отправлена в Украину до конца декабря, тогда как остальных ВСУ может ожидать уже в 2023 году.

Помимо танков транш в 400 млн долларов включает зенитно-ракетные комплексы Hawk, используемые как средства противовоздушной обороны, 250 боевых бронированных машин M1117, 40 малых бронированных катеров Riverine и 1,1 тыс. маленьких беспилотников Phoenix Ghost.

Зеленский в Twitter выразил благодарность президенту США Джо Байдену и американскому народу за постоянную помощь и поддержку в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Украине не достанется ни копейки из бюджета США.

Также "Комментарии" писали о секретной миссии США. Космическая программа с помощью ракет Илона Маска запустила несколько спутников в космос, но чиновники США не сообщают цели их исследования.

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