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Вашингтон это так не оставит: США пригрозили Китаю за помощь Москве

Глава Минфина США пригрозила китайским банкам за помощь Москве

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр финансов США Джанет Йеллен завершила четыре дня переговоров в Китае предупреждением банкам и экспортерам страны: если вы поможете укрепить военный потенциал России, Вашингтон придет за вами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Вашингтон это так не оставит: США пригрозили Китаю за помощь Москве

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Я подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают", — говорится заявлении Йеллен, подготовленном для выступления для пресс-конференции в резиденции посла США в Пекине.

По ее словам, "любые банки, которые содействуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергают себя риску санкций США".

Как отмечает Bloomberg, администрация Байдена пытается расправиться с фирмами по всему миру, которые помогают России избежать сети санкций, которые США и их союзники ввели против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году. Хотя Китай был объектом прошлых предупреждений, послание Йеллен, доставленное в китайскую столицу, было необычен прямой угрозой санкций.

Это произошло в тот день, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Пекин для обсуждения вопросов, включая Украину. Хотя Китай описывает свою позицию в отношении войны как нейтральную, торговля с Россией резко выросла с момента ее начала.

СМИ отмечает, главным оружием Америки против финансовых институтов является способность Казначейства перекрыть им доступ к долларам США, что представляет собой реальную угрозу для любого банка, действующего на международном уровне.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-08/yellen-threatens-sanctions-for-china-banks-that-aid-russia-s-war
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