Вашингтон нанес Украине невиданный удар ножом в спину: названа самая большая проблема

Прерывание поставок США зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине — это серьезный негативный сигнал со стороны Вашингтона, особенно на фоне активизации российских обстрелов, в том числе баллистических ракет и "Кинжалов". Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.

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Он подчеркнул, что ракеты Patriot являются самым эффективным средством противодействия баллистическим угрозам. Это уже второй случай, когда США приостанавливают поставки ключевых средств противовоздушной обороны (ПВО).

Попович допустил, что такое решение Пентагона может быть связано с активной поддержкой Израиля на Ближнем Востоке, где США увеличили поставки вооружения.

"Для Украины это усложняет ситуацию. Неизвестно, когда и как будут возобновлены эти поставки. На фоне обострения обстрелов, в частности, лишения Patriot — это явно враждебный шаг", — добавил эксперт.

По информации Politico, Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов в связи с пересмотром запасов Минобороны США, что вызвало обеспокоенность.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговоры вряд ли приведут в мир, ведь, как показывает история, Россия не даст Украине покоя. Такое мнение выразил летчик ВСУ Дмитрий с позывным "Апостол" в интервью на YouTube-канале "Воин воли". Он подчеркнул, что капитуляция агрессора невозможна без значительных репараций, которые никто не выплатит. В настоящее время Вооруженные Силы Украины держатся благодаря усилиям волонтеров, благотворительным фондам и поддержке общества.