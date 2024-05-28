Вашингтон опять может «выкручивать» Украине руки: в чем причина

Контуры переговоров о мирном соглашении между Украиной и Россией обретают конкретные черты и даты, считает политолог Кирилл Сазонов. По его словам, вначале, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Там, возможно, будет принята некая "дорожная карта" по имплементации украинской "формулы мира".

США и Украина

"Мы формулируем свое видение и обосновываем сценарий по реализации своего плана. Партнеры принимают то, что им кажется реальным (и в их интересах), а нам объясняют – на что реально мы можем рассчитывать. Не самая приятная часть дискуссии, но увы", - отметил Сазонов.

При этом эксперт обратил внимание на реакцию террористической России, которая хочет сорвать Глобальный саммит мира и запугать его участников. То есть, переговоры о прекращении войны идут совсем не в том ключе, как рассчитывал Кремль.

Известно, что после того, как будет проведен саммит в Швейцарии, Европейский Союз уже осенью хочет организовать новый саммит в Саудовской Аравии и позвать туда Россию.

"То есть в июне мы выйдем на какой-то рабочий документ и согласно этой программе будем общими усилиями давить на Россию", - считает эксперт и добавляет, что все стороны в течение лета будут наблюдать за результатами, чтобы осенью выйти на некое соглашение.

Правда, по его словам, на сроки и качество переговоров напрямую влияют Соединенные Штаты и выборы, которые там пройдут осенью.

"Команда Байдена очень хочет до выборов в ноябре поставить в заслугу президенту США "Мирное решение в Украине". За наш счет? Да, их это устраивает. И руки с поставками вооружения и финансированием нам могут выкручивать очень сильно. Мы видели, как это делается", — заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что команда Дональда Трампа наоборот сделает все, чтобы затянуть процесс и не дать Байдену успеть до ноября. В этом случае, считает эксперт, Украину ждут новые переговоры уже в 2025 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Байден таки должен посетить Глобальный саммит мира.



