Вашингтон опять может «выкручивать» Украине руки: в чем причина

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Ткачик Олеся
Контуры переговоров о мирном соглашении между Украиной и Россией обретают конкретные черты и даты, считает политолог Кирилл Сазонов. По его словам, вначале, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Там, возможно, будет принята некая "дорожная карта" по имплементации украинской "формулы мира".
США и Украина
При этом эксперт обратил внимание на реакцию террористической России, которая хочет сорвать Глобальный саммит мира и запугать его участников. То есть, переговоры о прекращении войны идут совсем не в том ключе, как рассчитывал Кремль.
Известно, что после того, как будет проведен саммит в Швейцарии, Европейский Союз уже осенью хочет организовать новый саммит в Саудовской Аравии и позвать туда Россию.
Правда, по его словам, на сроки и качество переговоров напрямую влияют Соединенные Штаты и выборы, которые там пройдут осенью.
При этом он подчеркнул, что команда Дональда Трампа наоборот сделает все, чтобы затянуть процесс и не дать Байдену успеть до ноября. В этом случае, считает эксперт, Украину ждут новые переговоры уже в 2025 году.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему Байден таки должен посетить Глобальный саммит мира.
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