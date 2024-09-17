Вашингтон уже видел план победы Зеленского: поддерживает ли его США

Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы, предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским, и считают, что эта инициатива может быть успешной.

Линда Томас-Гринфилд (фото из открытых источников)

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью "Голосу Америки".

"Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Считаем, что он предлагает стратегию, имеющую потенциал сработать. Наша задача – понять, как можем внести свой вклад в его реализацию, контактируя с другими мировыми лидерами, которые будут присутствовать на мероприятиях в Нью-Йорке" . Мы надеемся достичь прогресса", – заявила Томас-Гринфилд.

Она также подчеркнула, что США всегда надеются на поиск путей достижения мира, и это касается как ситуации в Украине, так и других конфликтных регионов, в частности, Сектора Газа.

Посол США в ООН выразила надежду на прогресс в усилиях по завершению войны в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал новые подробности о плане победы Украины . В плане победы Украины, как сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, подробно расписаны составляющие военного пакета, который должен существенно усилить оборонный потенциал страны.

Президент провел встречу с военным командованием, во время которой был подготовлен важный и содержательный военный пакет, что будет способствовать значительному усилению обороноспособности Украины в рамках плана победы.

Также Зеленский акцентировал внимание на необходимости увеличения количества боевых самолетов в Вооруженных силах Украины и ускорения подготовки украинских пилотов. "У нас есть четкое видение, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить процесс обучения наших пилотов.

