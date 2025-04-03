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Вашингтон запретил своим служащим секс и отношения с китайцами

Неоднозначное решение по запрету на интим с китайцами якобы было принято перед вступлением Трампа в должность президента

сегодня, 12:23
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Ткачик Олеся

Американские власти запретили государственным служащим США в Китае, а также их родственникам и подрядчикам с допуском к секретной информации вступать в романтические или сексуальные отношения с гражданами КНР, сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника, осведомленных о ситуации.

Вашингтон запретил своим служащим секс и отношения с китайцами

В США запретили романтику с китайцами

По данным издания, это правило ввел бывший посол США в Китае Николас Бернс в январе незадолго до своего отъезда. Поскольку директива конфиденциальна, источники согласились говорить только на условиях анонимности.

Несмотря на то, что некоторые американские правительственные агентства уже имели строгие ограничения по таким отношениям, подобный всеобъемлющий запрет, известный как политика "несближения", не объявлялся публично со времен Холодной войны. В других странах американским дипломатам нередко разрешают заводить отношения или даже жениться на местных жителях.

Предыдущая версия этой политики вступила в силу прошлым летом и касалась только охранников и других сотрудников, работающих в посольстве и пяти консульствах США в Китае. Тем не менее, в январе Бернс расширил ограничения на всех граждан Китая. Это произошло за несколько дней до вступления в должность президента Дональда Трампа.

Как подчеркивает издание, два источника отметили, что вопрос об усилении ограничений обсуждался еще летом после того, как члены Конгресса выразили обеспокоенность относительно недостаточной жесткости действующих правил. Комитет Палаты представителей по Коммунистической партии Китая не предоставил комментариев по этому поводу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ввел жесткие санкции против ряда стран, в том числе и против Китая. Размер пошлин по сравнению с Китаем составляет 53%.




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Источник: https://apnews.com/article/chinese-beijing-honeypot-spies-diplomat-agent-intelligence-c077ef57b0f7ae43dd0db41bea92238b
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