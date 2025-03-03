logo

BTC/USD

88982.64

ETH/USD

2194.79

LTC/USD

102.50

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Великобритания настаивает, чтобы Зеленский вернулся к переговорам с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания настаивает, чтобы Зеленский вернулся к переговорам с США

Лондон считает, что альтернативы переговорам со Штатами не существует

3 марта 2025, 22:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Великобритания настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для налаживания отношений с США, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Великобритания настаивает, чтобы Зеленский вернулся к переговорам с США

Британия обратилась к Зеленскому. Фото из открытых источников

Источник издания заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "играть в игру" и проявить уважение президенту США Дональду Трампу, чтобы вернуться за стол переговоров.

The Times отмечает, что пока неясно, готов ли Владимир Зеленский сделать шаг на встречу возобновлению диалога.

По данным издания, ожидается, что украинское правительство подпишет соглашение о полезных ископаемых на этой неделе. Однако, ожидается, что Владимир Зеленский не поедет для этого в Вашингтон.

Отмечается, что Великобритания не полностью согласна с соглашением о ископаемых. В Лондоне считают, что Украине необходима военная гарантия безопасности. В то же время, британская сторона убеждена, что это соглашение – это шаг в правильном направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.com/
Теги:

Новости

Все новости