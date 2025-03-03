Великобритания настаивает, чтобы Зеленский вернулся к переговорам с США

Великобритания настаивает на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал все возможное для налаживания отношений с США, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Британия обратилась к Зеленскому. Фото из открытых источников

Источник издания заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "играть в игру" и проявить уважение президенту США Дональду Трампу, чтобы вернуться за стол переговоров.

The Times отмечает, что пока неясно, готов ли Владимир Зеленский сделать шаг на встречу возобновлению диалога.

По данным издания, ожидается, что украинское правительство подпишет соглашение о полезных ископаемых на этой неделе. Однако, ожидается, что Владимир Зеленский не поедет для этого в Вашингтон.

Отмечается, что Великобритания не полностью согласна с соглашением о ископаемых. В Лондоне считают, что Украине необходима военная гарантия безопасности. В то же время, британская сторона убеждена, что это соглашение – это шаг в правильном направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.