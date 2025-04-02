Вэнс дерзко объяснил зачем придумал историю о мигрантах, которые едят собак американцев

В прошлом году Джей Ди Вэнс стал одним из самых заметных политиков, распространявших безосновательные слухи о том, что гаитянские мигранты в Огайо якобы поедают домашних животных. Это заявление вызвало резкую критику даже среди республиканцев. Впрочем, Венс нашел дерзкое оправдание своей лжи.

Джей Ди Вэнс

"Если мне приходится придумывать истории, чтобы американские медиа обратили внимание на страдания американцев, то я буду делать это", – заявил Вэнс.

Он возразил, что намеренно распространял ложные утверждения, однако фактически оправдал свое поведение тем, что ситуация якобы настолько критична, что оправдывает искажение фактов и демонизацию мигрантов.

Теперь, уже в должности вице-президента США, Вэнс снова использует эту тактику.

В частности, в понедельник появились новые детали по поводу недавней депортации сотен мигрантов, которых администрация Трампа принудительно отправила в тюрьму в Сальвадоре без должного судебного процесса, обвиняя их в причастности к бандам. Однако адвокаты и родственники некоторых депортированных заявили, что доказательства их причастности были ложно интерпретированы. Это вызывало опасение, что некоторые из них могли быть депортированы по ошибке.

И действительно, правительство уже признало одну такую ошибку. Например, министерство юстиции США сообщило, что из-за "административной ошибки" среди депортированных оказался Килмар Абрего Гарсия, которого не имели права высылать в Сальвадор.

Это доказывает, что поспешная депортация привела к серьезным нарушениям, которых можно было избежать, соблюдая надлежащий судебный процесс. Уже через две недели правительство было вынуждено признать депортацию невиновного лица, заявив, что вернуть ее невозможно.

Однако для Венса это не главное заключение. Он считает, что такие случаи – приемлемые потери.

На платформе X он назвал Абрего "осужденным членом банды MS-13, не имевшего права находиться в США". Позже он добавил, что судья "определил, что депортированный действительно является членом MS-13".

Однако это заявление не соответствует действительности. Абрего действительно прибыл в США нелегально, но его никогда не осуждали за причастность к банде. В 2019 году иммиграционный судья признал доказательства его связей с MS-13 "достаточными" для задержания, а другой судья поддержал это решение, отметив, что утверждение о его принадлежности к банде "не является очевидно ошибочным". Однако это не является полноценным приговором суда. Позднее Абрего был уволен, и суд постановил, что его нельзя депортировать в Сальвадор из-за угрозы насилия со стороны конкурирующей группировки Barrio 18.

Согласно судебным документам, утверждения о связи с MS-13 основывались преимущественно на показаниях информатора и потому, что он носил одежду с логотипом Chicago Bulls. Сам Абрего отрицает связи с бандой, а его адвокат сообщил, что полицейский, составлявший рапорт о его причастности к MS-13, впоследствии был отстранен от службы.

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