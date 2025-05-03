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Венс и Рубио открыто сыграли на руку Кремлю из-за Германии: что произошло

Комментарии немецкого руководства по обвинениям пока не поступали

3 мая 2025, 18:05
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Клименко Елена

В Белом доме подвергли критике правительство Германии за "тиранию" и подавление оппозиционных сил после того, как страна признала пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) экстремистской. С критикой в адрес немецкого правительства выступили госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс в своих заявлениях на социальной сети X.

Венс и Рубио открыто сыграли на руку Кремлю из-за Германии: что произошло

Фото: 24 Канал

Как сообщает Bild, Рубио заявил, что Германия предоставила своим спецслужбам полномочия для слежки за оппозицией, назвав это "тиранией, замаскированной под демократию". Он подчеркнул, что настоящей угрозой для демократии является не АдН, набравшая второе место на последних выборах, а политика иммиграции с открытыми границами, против которой выступает именно эта партия. Рубио призвал Германию поменять свой курс.

Вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал позицию Рубио, отметив, что немецкое правительство пытается уничтожить оппозицию. Он добавил, что АдН является одной из популярнейших партий в Германии, и чиновники пытаются ее устранить. Вэнс сравнил ситуацию с восстановлением "Берлинской стены", которую теперь строит не Советский Союз или Россия, а само правительство Германии.

На момент публикации правительство Германии не дало ни одного комментария об обвинениях со стороны США.

Напомним, что Федеральное ведомство по охране конституции Германии обвинило АдН в угрозе демократии. Официальное признание этой партии экстремистской позволяет немецким спецслужбам усилить контроль над ее деятельностью.

Портал "Комментарии" писал, что в первые сто дней президентства Дональд Трамп пытался угодить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, слушая своего вице-президента Джей Ди Венса и ведя с российским лидером любезные переговоры. Об этом заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина.



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