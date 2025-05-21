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Вэнс назвал настоящую мотивацию Трампа в отношении Украины: ответ шокирует

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет завершить "мясорубку" между Украиной и Россией.

21 мая 2025, 17:35 comments2815
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Лиля Воробьева

Внешняя политика президента США Дональда Трампа, как отмечает вице-президент США Джей Ди Вэнс, базируется на его "гуманитарном импульсе". Именно это вероятно объясняет стремление американского лидера завершить войну России против Украины.

Вэнс назвал настоящую мотивацию Трампа в отношении Украины: ответ шокирует

Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)

Об этом Вэнс рассказал в интервью изданию The New York Times

По словам вице-президента, есть две вещи, которые особенно сильно увлекают Трампа. Первая заключается в том, что действующий президент США, как он сам считает, обладает уникальной способностью понимать людей лучше любого другого.

"Второе, что, на мой взгляд, очень недооценивается, и это мотивирует внешнюю политику по отношению к Украине и России, это мотивирует вещи, которые он сказал о Ближнем Востоке, это мотивирует действительно многое из того, что у него есть, – это своего рода гуманитарный импульс", – отметил Венс.

Кроме того, вице-президент сообщил, что Трамп даже предлагал идею отправлять самых опасных преступников в другие страны. Такая инициатива, по словам Венса, преследовала цель снижения уровня насилия в тюрьмах США, ведь американская пенитенциарная система, по его мнению, не способствует реабилитации, и малозначительные правонарушители имеют минимальные шансы на исправление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский выступил с громким заявлением об отношениях с Венсом . Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном улучшении во взаимоотношениях с вице-президентом США Джей Ди Венсом после их встречи в Ватикане. Об этом он заявил на брифинге для представителей СМИ, комментируя ход дипломатических контактов с американскими чиновниками.

По словам Зеленского, общий разговор с Джей Ди Венсом, госсекретарем США Марко Рубио и их советниками был продуктивным и отличался положительной атмосферой. Президент подчеркнул, что именно этот диалог открыл новые перспективы украинско-американскому сотрудничеству.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/21/opinion/jd-vance-pope-trump-immigration.html
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