Вэнс назвал настоящую мотивацию Трампа в отношении Украины: ответ шокирует

Внешняя политика президента США Дональда Трампа, как отмечает вице-президент США Джей Ди Вэнс, базируется на его "гуманитарном импульсе". Именно это вероятно объясняет стремление американского лидера завершить войну России против Украины.

Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)

Об этом Вэнс рассказал в интервью изданию The New York Times

По словам вице-президента, есть две вещи, которые особенно сильно увлекают Трампа. Первая заключается в том, что действующий президент США, как он сам считает, обладает уникальной способностью понимать людей лучше любого другого.

"Второе, что, на мой взгляд, очень недооценивается, и это мотивирует внешнюю политику по отношению к Украине и России, это мотивирует вещи, которые он сказал о Ближнем Востоке, это мотивирует действительно многое из того, что у него есть, – это своего рода гуманитарный импульс", – отметил Венс.

Кроме того, вице-президент сообщил, что Трамп даже предлагал идею отправлять самых опасных преступников в другие страны. Такая инициатива, по словам Венса, преследовала цель снижения уровня насилия в тюрьмах США, ведь американская пенитенциарная система, по его мнению, не способствует реабилитации, и малозначительные правонарушители имеют минимальные шансы на исправление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский выступил с громким заявлением об отношениях с Венсом . Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном улучшении во взаимоотношениях с вице-президентом США Джей Ди Венсом после их встречи в Ватикане. Об этом он заявил на брифинге для представителей СМИ, комментируя ход дипломатических контактов с американскими чиновниками.

По словам Зеленского, общий разговор с Джей Ди Венсом, госсекретарем США Марко Рубио и их советниками был продуктивным и отличался положительной атмосферой. Президент подчеркнул, что именно этот диалог открыл новые перспективы украинско-американскому сотрудничеству.