США Вэнс назвал полезным скандал с Зеленским в Белом доме
НОВОСТИ

Вэнс назвал полезным скандал с Зеленским в Белом доме

Вэнс рассказал, что прояснил скандал с Зеленским в Белом доме для США.

28 августа 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал состоявшуюся в феврале в Овальном скандальную встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Вэнса, спор был "полезным", поскольку показал разногласия между Вашингтоном и Киевом.

Вэнс назвал полезным скандал с Зеленским в Белом доме

Скандал в Белом доме: Зеленский, Трамп и Вэнс. Фото из открытых источников

В разговоре с журналистами Вэнс заявил, что не стремился к публичному конфликту во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме.

"Послушайте, иногда люди не соглашаются. Хотел бы я, чтобы мы публично поссорились в Овальном кабинете? Не обязательно", — сказал Вэнс.

В то же время политик убежден, что скандальный инцидент позволил прояснить ключевые вопросы, касающиеся подхода США к войне в Украине.

"Считаю ли я, что это действительно прояснило некоторые реальные вопросы разногласий между США и Украиной? Да, и я думаю, что это было полезно для американского народа", — считает американский вице-президент.

Вэнс подчеркнул, что его раздражение во время встречи было направлено не на Зеленского, а на подход бывшей администрации Джо Байдена, которая, по его мнению, "предоставляла Украине миллиарды долларов без реального плана завершения войны". Несмотря на скандал в Белом доме в начале февраля, вице-президент заявил, что сейчас администрация Трампа "достаточно согласована" с Киевом в вопросе поиска мирного соглашения.

"Несмотря на некоторые разногласия, мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия завоевала всю страну", — добавил Вэнс.

Напомним, 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Конфликт разгорелся после того, как вице-президент предложил "дать шанс дипломатии" в урегулировании войны. Зеленский ответил, что переговоры с Россией с 2014 года не принесли результата. Трамп в ответ заявил, что у Зеленского "нет карт", на что тот парировал, что не приехал играть в карты.

Источник: https://www.politico.eu/article/us-jd-vance-oval-office-blowup-volodymyr-zelenskyy-useful-ukraine-trump/
