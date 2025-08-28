Вэнс назвал полезным скандал с Зеленским в Белом доме

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал состоявшуюся в феврале в Овальном скандальную встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Вэнса, спор был "полезным", поскольку показал разногласия между Вашингтоном и Киевом.
Скандал в Белом доме: Зеленский, Трамп и Вэнс. Фото из открытых источников
В разговоре с журналистами Вэнс заявил, что не стремился к публичному конфликту во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме.
В то же время политик убежден, что скандальный инцидент позволил прояснить ключевые вопросы, касающиеся подхода США к войне в Украине.
Вэнс подчеркнул, что его раздражение во время встречи было направлено не на Зеленского, а на подход бывшей администрации Джо Байдена, которая, по его мнению, "предоставляла Украине миллиарды долларов без реального плана завершения войны". Несмотря на скандал в Белом доме в начале февраля, вице-президент заявил, что сейчас администрация Трампа "достаточно согласована" с Киевом в вопросе поиска мирного соглашения.
Напомним, 28 февраля Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Конфликт разгорелся после того, как вице-президент предложил "дать шанс дипломатии" в урегулировании войны. Зеленский ответил, что переговоры с Россией с 2014 года не принесли результата. Трамп в ответ заявил, что у Зеленского "нет карт", на что тот парировал, что не приехал играть в карты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс рассказал о неожиданном ночном звонке Трампа к Путину.
Также "Комментарии" писали, что Вэнс предположил, когда закончится война в Украине.