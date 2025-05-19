Вэнс назвал шаг США, если Россия не пойдет на переговоры

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин не знает, как выйти из войны из Украины. Однако, по словам Вэнса, если Кремль не пойдет на переговоры, то США скажут, что "это не наша война", ведь ситуация заходит в "тупик".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Как сообщает Clash Report, Джей Ди Вэнс заявил о приближении безысходного положения по поводу попыток США закончить войну в Украине, в частности из-за Путина.

"Мы осознаем, что в переговорах по войне в Украине существует определенный тупик. Путин, кажется, не совсем знает, как выйти из войны", — сказал Вэнс.

Вице-президент не сообщил, получат ли постоянные отказы и затягивание российского диктатора наказание, однако заявил о возможном выходе Соединенных Штатов из переговорного процесса.

"Если Россия не желает участвовать, в конце концов США должны будут сказать, что это не наша война", – сказал Вэнс.

Заявления Вэнса прозвучали накануне телефонного звонка Дональда Трампа к Владимиру Путину. Перед разговором президент США провел звонок с европейскими лидерами, которые проконсультировали его по переговорам с российским диктатором. Ожидается, что после разговора с Путиным Трамп позвонит по телефону Зеленскому и сообщит о результате беседы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским в Риме. Американский вице-президент назвал общую цель Украины и США по поводу войны против России.

Также "Комментарии" писали о представителе Кремля Дмитрии Пескове, который заявил, что Путин согласится на посредничество Трампа, если оно поможет достичь поставленных целей России на войне в Украине.