Главная Новости Мир США Вэнс объяснил план Трампа закончить войну России против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс объяснил план Трампа закончить войну России против Украины

План Трампа окончить войну заключается в давлении на Украину и Россию.

10 сентября 2025, 13:45
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа стремится закончить войну между Россией и Украиной. По его словам, план Соединенных Штатов состоит в том, чтобы давить на обе стороны и принудить их к мирному соглашению.

Вэнс объяснил план Трампа закончить войну России против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News, ответил на вопросы ведущего о плане Дональда Трампа закончить войну в Украине. В ответ вице-президент США пояснил, что главная задача состоит в давлении на Москву и Киев.

"Я думаю, по сути, Мэтт, мы пытаемся, так сказать, оказывать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться посадить их за стол и заключить соглашение", — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, Трамп "не видит никакой причины" для экономической изоляции России, кроме продолжающейся войны против Украины. Как объясняет вице-президент США, Трамп "хочет, чтобы убийства прекратились", и будет "открыт для целого ряда экономических договоренностей, выгодных для Соединенных Штатов Америки", если будет достигнут мир в Украине.

"Давайте будем честными. Независимо от того, нравится вам Россия или нет, независимо от того, соглашаетесь ли вы или нет с их аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", – сказал Вэнс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине. Президент США предлагает собрать в одной комнате Путина и Зеленского, чтобы они побеседовали.

Также "Комментарии" писали, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Джей Ди Вэнса главой пророссийского лагеря в окружении президента США.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABInDRAyAME&ab_channel=OneAmericaNewsNetwork
