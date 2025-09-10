Вэнс объяснил план Трампа закончить войну России против Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа стремится закончить войну между Россией и Украиной. По его словам, план Соединенных Штатов состоит в том, чтобы давить на обе стороны и принудить их к мирному соглашению.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News, ответил на вопросы ведущего о плане Дональда Трампа закончить войну в Украине. В ответ вице-президент США пояснил, что главная задача состоит в давлении на Москву и Киев.

"Я думаю, по сути, Мэтт, мы пытаемся, так сказать, оказывать давление и на россиян, и на украинцев, чтобы попытаться посадить их за стол и заключить соглашение", — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, Трамп "не видит никакой причины" для экономической изоляции России, кроме продолжающейся войны против Украины. Как объясняет вице-президент США, Трамп "хочет, чтобы убийства прекратились", и будет "открыт для целого ряда экономических договоренностей, выгодных для Соединенных Штатов Америки", если будет достигнут мир в Украине.

"Давайте будем честными. Независимо от того, нравится вам Россия или нет, независимо от того, соглашаетесь ли вы или нет с их аргументами в пользу конфликта, простой факт заключается в том, что у них много нефти, много газа, много полезных ископаемых", – сказал Вэнс.

