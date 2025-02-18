Вице-президент США Джей Ди Вэнс в молодые годы, вероятно, был поклонником коммунистической идеологии и носил футболку с надписью "СССР".

Вэнс - сторонник СССР. Фото из открытых источников

Фотографию американского политика в одежде с символикой Советского союза обнародовал в соцсети российский оппозиционный музыкальный критик и политический комментатор Артемий Троицкий.

"Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Еще без бороды, с неподведенными глазами и в майке типа КПРФ", — прокомментировал он опубликованное фото.

Фото Джей Ди Вэнс российский оппозиционер опубликовал летом 2024 года, когда в США шла президентская избирательная кампания. После вступления Дональда Трампа на пост президента США Джей Ди Вэнс официально стал вице-президентом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.