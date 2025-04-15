Вэнс отреагировал на критику Зеленского относительно приверженности США к России

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Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что в США преобладают российские нарративы, формирующие политику действующей администрации Трампа. На эти слова отреагировал вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвавший заявление Зеленского "абсурдным".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
В интервью UnHerd Джей Ди Вэнс заявил, что, несмотря на заявления Зеленского, он с 2022 года критикует Россию, совершившую полномасштабное вторжение в Украину. Однако Вэнс утверждает, что США пытаются понять стратегические "красные линии" России и Украины, чтобы закончить войну.
По его словам, критика Зеленского по поводу влияния российских нарративов на США "абсурдна".
Напомним, что Зеленский в интервью CBS отметил, что США поддерживают "теплую тональность" в диалоге с Россией. По словам президента, "российские нарративы преобладают в США", в том числе идеи, что якобы Россия не агрессор и не начинала войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо обвинил Зеленского в начале войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших в США с лозунгами "Слава Украине".
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