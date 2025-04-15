Вэнс отреагировал на критику Зеленского относительно приверженности США к России

Владимир Зеленский заявил, что в США преобладают российские нарративы, формирующие политику действующей администрации Трампа. На эти слова отреагировал вице-президент США Джей Ди Вэнс, назвавший заявление Зеленского "абсурдным".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

В интервью UnHerd Джей Ди Вэнс заявил, что, несмотря на заявления Зеленского, он с 2022 года критикует Россию, совершившую полномасштабное вторжение в Украину. Однако Вэнс утверждает, что США пытаются понять стратегические "красные линии" России и Украины, чтобы закончить войну.

"Это не означает, что вы морально поддерживаете российское дело или что вы поддерживаете полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же, как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта", — сказал Вэнс.

По его словам, критика Зеленского по поводу влияния российских нарративов на США "абсурдна".

"Я считаю, что для Зеленского абсурдно говорить американскому правительству, которое сейчас держит все его правительство и военные усилия вместе, что мы каким-то образом на стороне россиян", — сказал Вэнс и назвал слова Зеленского "безусловно непродуктивными".

Напомним, что Зеленский в интервью CBS отметил, что США поддерживают "теплую тональность" в диалоге с Россией. По словам президента, "российские нарративы преобладают в США", в том числе идеи, что якобы Россия не агрессор и не начинала войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо обвинил Зеленского в начале войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" людей, протестовавших в США с лозунгами "Слава Украине".