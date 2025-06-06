Вэнс отреагировал на скандал Трампа и Маска: кого поддержал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что становится на сторону Дональда Трампа в его споре с генеральным директором Tesla Илоном Маском. По словам Вэнса, Трамп заслужил его доверие.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс на платформе X опубликовал сообщение, в котором выразил доверие к президенту США Дональду Трампу, однако не упомянул об Илоне Маске.

"Президент Трамп сделал больше, чем кто-либо при моей жизни, чтобы заслужить доверие возглавляемому им движению. Я горжусь тем, что стою рядом с ним", — написал Вэнс.

В конце мая Илон Маск покинул команду Трампа и начал открыто критиковать президента США. В ответ Трамп сказал, что "очень разочарован" Маском.

Маск продолжил высказывать свое мнение и опубликовал серию сообщений на платформе X, где критиковал бюджетную политику Трампа, а также заявил, что президент США не обнародует файлы по делу Джеффри Эпштейна, ведь сам в нем является фигурантом. Также Маск поддержал идею импичмента Трампа, а ранее заявлял, что следующим президентом станет Джей Ди Вэнс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конфликт Маска и Трампа обошелся обоим миллиардерам свыше 21 млрд долларов. Маск из-за падения акций Tesla потерял около 20 млрд долларов, а Трамп уменьшил свое состояние на более миллиарда из-за снижения акций Trump Media and Technology Group и мемкоина TRUMP.

Также "Комментарии" писали, что Россия готова помочь Маску и Трампу помириться. Дмитрий Медведев предложил в обмен на это передать Москве часть акций Starlink. Кроме того, в Госдуме РФ выразили готовность принять Маска как политического беженца.