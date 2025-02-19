Вэнс поставил Украине жесткий ультиматум: что требует

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Украине во время войны должны пройти выборы.
Вэнс раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников
Президент победил на выборах. Он победил убедительно. И он ясно дал понять, что американская политика состоит в том, чтобы остановить убийства и завершить войну. Он хочет, чтобы убийства прекратились, потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали терять свои жизни. Поэтому я думаю, что он очень много думает об этом с точки зрения не только, конечно, своих обязательств перед Соединенными Штатами, но и просто. Он хочет, чтобы жестокость и убийство прекратились. Он сказал, что цель политики администрации – положить конец конфликту. Теперь вы знаете, что это должно произойти. Безусловно. Зеленский должен отнестись к этому серьезно. Наши европейские союзники должны отнестись к этому серьезно. Это цель политики администрации. Вы не отстраните президента от этой цели. Вы не измените его мнение, тем более публично нападая на него в СМИ", — сказал Джей Ди Вэнс.
Вице-президент США дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский "должен подчиниться демократическому мандату, если хочет сохранить легитимность".
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"Я думаю, что для некоторых наших европейских друзей немного нагло нападать на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию. Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша интерпретация войны в Украине состоит в том, что это война за демократию? Я просто считаю это бессмысленным. И конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Насколько я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы в Потсдаме. Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, бессмысленна. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что это американская политика. И я думаю, что это так. Это достаточно просто и прямолинейно", – заявил он.
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