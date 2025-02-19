Вэнс поставил Украине жесткий ультиматум: что требует

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Украине во время войны должны пройти выборы.

Вэнс раскритиковал Зеленского. Фото из открытых источников

Президент победил на выборах. Он победил убедительно. И он ясно дал понять, что американская политика состоит в том, чтобы остановить убийства и завершить войну. Он хочет, чтобы убийства прекратились, потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали терять свои жизни. Поэтому я думаю, что он очень много думает об этом с точки зрения не только, конечно, своих обязательств перед Соединенными Штатами, но и просто. Он хочет, чтобы жестокость и убийство прекратились. Он сказал, что цель политики администрации – положить конец конфликту. Теперь вы знаете, что это должно произойти. Безусловно. Зеленский должен отнестись к этому серьезно. Наши европейские союзники должны отнестись к этому серьезно. Это цель политики администрации. Вы не отстраните президента от этой цели. Вы не измените его мнение, тем более публично нападая на него в СМИ", — сказал Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский "должен подчиниться демократическому мандату, если хочет сохранить легитимность".

"Я думаю, что для некоторых наших европейских друзей немного нагло нападать на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию. Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша интерпретация войны в Украине состоит в том, что это война за демократию? Я просто считаю это бессмысленным. И конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Насколько я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы в Потсдаме. Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, я думаю, бессмысленна. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти. Так что это американская политика. И я думаю, что это так. Это достаточно просто и прямолинейно", – заявил он.