Вэнс поверил в уступки Кремля: как Путин обманул США

Владимир Путин пытается убедить Белый дом, что готов завершить войну против Украины. По крайней мере, так это выглядит после заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса, который назвал ряд "значительных уступок" со стороны Кремля. Однако реальность другая и все больше признаков свидетельствует о том, что Москва только играет в дипломатическую игру, чтобы продолжить военные действия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

В интервью NBC Джей Ди Вэнс заявил, что Россия якобы впервые за три с половиной года войны пошла на "серьезные компромиссы". По его словам, Путин согласился на признание территориальной целостности Украины после войны, отказался от планов установить марионеточное правительство в Киеве и дал согласие на гарантии безопасности для Украины. По словам Вэнса, эти уступки стали возможны благодаря переговорам Дональда Трампа с Путиным на саммите в Аляске.

Однако аналитики Telegraph предостерегают, что это может быть дипломатический мираж со стороны Москвы. По их словам, Кремль не отказался от своих стратегических целей.

Согласно оценкам британской разведки, Путин только адаптировал планы после провала скорой операции в феврале 2022 года, когда Москва не смогла захватить Киев за три дня. С этого момента Россия сосредоточилась на оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, удерживая около 20% украинской территории.

Несмотря на это, русские войска не способны быстро продвигаться. По данным Минобороны США, для полного захвата этих областей им понадобилось бы более 4 лет. А даже в случае успеха к Киеву оставалось бы около 500 километров. Этот путь вряд ли по силам нынешним ресурсам армии РФ.

Параллельно российская экономика испытывает серьезное давление, ведь цены на топливо растут, а промышленность работает на грани. В то же время Кремль продолжает финансировать военные операции и искать пути укрепления позиций на фронте.

Это подвергает сомнению искренность "гарантий безопасности", о которых говорил Вэнс. Только на прошлой неделе российские чиновники исключили возможность присутствия западных миротворцев в любом будущем урегулировании. Таким образом, Кремль фактически нивелировал один из ключевых пунктов возможного компромисса.

"Заявленные Вэнсом уступки перестают быть компромиссом, а скорее демонстрацией того, что Путину удается тянуть американцев на свою сторону, пока он продолжает разрушать украинскую оборону", — пишет Telegraph, указывая, что Путин обманул вице-президента США.

