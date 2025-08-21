Вэнс рассказал о неожиданном ночном звонке Трампа к Путину: о чем говорили

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами неожиданно решил совершить звонок к российскому диктатору Владимиру Путину в час ночи.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью Fox News раскрыл новые детали встречи президентов США, Украины и лидеров Европы в Белом доме, а именно звонок Трампа к Путину. Журналистка спросила у вице-президента США, как на такой неожиданный шаг Трампа отреагировали лидеры стран.

"Был где-то час ночи по московскому времени, и они совсем не ожидали. Итак, мы в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была неплохая встреча. Я позвоню Путину и услышу его мнение", — рассказал Вэнс момент, когда Трамп сообщил, что собирается говорить с Путиным.

Европейские лидеры в ответ спросили, будет ли Трамп звонить на следующей неделе. Однако президент США спросил, какой был час в Москве и настоял, что нужно звонить прямо сейчас.

"И я понял одну вещь о лидерстве Трампа – он режет напрямую, минуя дипломатические протоколы, и просто говорит: "Я собираюсь все сделать. Если хочу с кем-то говорить, я буду говорить". Многие европейцы говорили: "Нет, нет, нет. Нужна надлежащая проверка, команды должны подготовить звонок и бла-бла-бла". А Трамп: "Нет, нет, нет. Я хочу говорить с ним, и я буду говорить"", — добавил Вэнс.

После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что российский диктатор якобы согласился на встречу с Зеленским. Однако в Кремле эта информация не была подтверждена, там лишь заметили, что готовы повысить уровень представителей делегаций на переговорах Украины и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп дал Зеленскому серьезное обещание во время встречи в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что в Польше исключают переговоры Зеленского и Путина в Будапеште.