Вэнс рассказал о неожиданном ночном звонке Трампа к Путину: о чем говорили

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами неожиданно решил совершить звонок к российскому диктатору Владимиру Путину в час ночи.
Джей Ди Вэнс в интервью Fox News раскрыл новые детали встречи президентов США, Украины и лидеров Европы в Белом доме, а именно звонок Трампа к Путину. Журналистка спросила у вице-президента США, как на такой неожиданный шаг Трампа отреагировали лидеры стран.
Европейские лидеры в ответ спросили, будет ли Трамп звонить на следующей неделе. Однако президент США спросил, какой был час в Москве и настоял, что нужно звонить прямо сейчас.
После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил, что российский диктатор якобы согласился на встречу с Зеленским. Однако в Кремле эта информация не была подтверждена, там лишь заметили, что готовы повысить уровень представителей делегаций на переговорах Украины и России.
