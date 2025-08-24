logo

Вэнс сделал заявление о территориях Украины: кто будет решать их судьбу
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс сделал заявление о территориях Украины: кто будет решать их судьбу

Джей Ди Вэнс считает, что окончательный вопрос украинских территорий будут решать украинцы.

24 августа 2025, 20:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что только украинцы будут определять то, какие у Украины будет границы в будущем. Однако Вэнс также настоял, что Россия будет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.

Вэнс сделал заявление о территориях Украины: кто будет решать их судьбу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью NBC рассказал, кто, по его мнению, будет определять украинские границы в процессе мирных переговоров для окончания войны.

"Украинцы сами определят, где проводить границы в своей стране", – сказал Вэнс.

Однако по вопросу гарантий безопасности, вице-президент США настоял на необходимости привлечь Россию. По его словам, Москва будет неизбежно в процессе обсуждения гарантий безопасности, ведь они составляют часть переговоров по урегулированию войны в Украине.

"Это не значит, что они разместят войска на территории Украины. Но как можно разумно обеспечить гарантии безопасности, не обсуждая с россиянами, что будет необходимо для завершения войны?", — добавил Вэнс.

Напомним, что Россия требует от Украины вывести все войска из временно оккупированных, но не полностью подконтрольных РФ Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей. Также в Кремле указывали на себя, как возможного гаранта безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс рассказал о "значительных" уступках, на которые пошла Россия по поводу войны в Украине, в частности отказалась захватывать все украинские территории.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа допустили, когда закончится война в Украине. По словам Джей Ди Вэенса, это может произойти в ближайшие три-шесть месяцев благодаря президенту США.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YRwZE5MJ5co&ab_channel=NBCNews
