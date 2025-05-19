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Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским: назвал общую цель Украины и США

Джей Ди Вэнс считает, что Украина и США имеют общую цель для окончания войны.

сегодня, 09:30
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Slava Kot

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Соединенные Штаты преследуют общую цель, которая заключается в прекращении боевых действий для остановки "ненужного кровопролития".

Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским: назвал общую цель Украины и США

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

18 мая Джей Ди Вэнс и Владимир Зеленский совершили визит в Рим на церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV. После этого политики встретились и обсудили ситуацию на войне в Украине. По словам Вэнса, США и Украина имеет общую цель.

"Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и достижению крепкого мира", — написал Вэнс на платформе X после встречи с Зеленским.

Президент Украины после встречи с Вэнсом рассказал, что в Риме они обсуждали переговоры в Стамбуле, куда Кремль отправил делегацию низкого ранга. По словам Зеленского, Украина готова к "скорейшему полному и безусловному прекращению огня". Также президент отметил, что в разговоре были затронуты вопросы санкций против России, торговля с Украиной, ситуация на поле боя и процесс обмена пленными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс заявил об отказе США от идеи 30-дневного перемирия из-за решения Кремля не принимать его. По словам вице-президента США, Трамп сделал новое предложение Украине и России, которое заключается в необходимости пойти на прямые переговоры.

Также "Комментарии" писали, что новый Папа Римский Лев XIV еще до конклава критиковал заявления вице-президента США Вэнса указав на его неправильном толковании религиозных текстов.





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