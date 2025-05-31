Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев прокомментировал потенциальный второй раунд переговоров в Стамбуле.
США не доверяют РФ. Фото из открытых источников
Несмотря на заявления Кремля, он выразил сомнение, что эти переговоры приведут к какому-либо результату.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times. Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.
Новости