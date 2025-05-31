Вера в мир развеялась: США разочаровались в России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев прокомментировал потенциальный второй раунд переговоров в Стамбуле.

США не доверяют РФ. Фото из открытых источников

Несмотря на заявления Кремля, он выразил сомнение, что эти переговоры приведут к какому-либо результату.

"Запланируйте встречу, затяните ее, сделайте одну-две вещи, чтобы показать, что вы пытаетесь заинтересовать их в чем-то. Но я не верю, что Россия заинтересована в мире. Пока мы говорим, они наращивают свои силы вдоль украинской границы для контрнаступления летом или осенью. Поэтому, когда они говорят о мире, это все разговоры. Посмотрите на то, что они делают на местах, и вы увидите, что Путин пытается затянуть время. Затянуть время. Подготовиться к очередному военному нападению, чтобы захватить землю силой оружия", — заявил Линдси Грэм.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times. Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.