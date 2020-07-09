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Верховный суд США обязал Трампа передать декларации о налогах окружному прокурору

Окружной прокурор проверит возможное сокрытие выплат Дональда Трампа своим любовницам

9 июля 2020, 23:36
Автор:

Екатерина Белоброва
Верховный суд США обязал Трампа передать декларации о налогах окружному прокурору

Верховный суд США обязал президента Дональда Трампа раскрыть финансовые отчеты за последние девять лет, чтобы передать их прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу. Об этом сообщает The Reuters.

Согласно одобренному иску, поданному несколькими комитетами Конгресса, бухгалтерская фирма Mazars LLP, клиентом которой является Трамп, обязана раскрыть данные о финансах президента за последние девять лет.

Право изъять декларации, проведенные через частную организацию Трампа, суд дал прокурору округа Манхэттен Сайрусу Вэнсу. Прокурор расследует возможное сокрытие платежей  Сторми Дэниелс и Карэн Макдугал, модели и актрисе, утверждавшим, что у них была интимная связь с Трампом.

В то же время суд отказал Палате представителей Конгресса США в доступе к налоговым декларациям президента США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что корабли НАТО будут увеличивать свое присутствие в Черном море, поскольку возрастает угроза военного вторжения России.



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