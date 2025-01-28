Вернутся ли войска КНДР из Курщины: как Трамп заставит Ким Чен Ина перестать поддерживать Путина

На сегодняшний день солдаты КНДР вместе с россиянами пытаются вытеснить украинских защитников из Курщины. Есть ли вероятность, что КНДР может вернуть свои войска с Курщины? Как Трамп может заставить Ким Чен Ина перестать поддерживать Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Войска КНДР могут вернуться из Курщины обратно в КНДР

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала" отметил, те северокорейские войска, которым удалось выжить на войне против Украины, могут вернуться обратно в КНДР.

"Для того, чтобы они научили новую партию военнослужащих, которые приедут. Да, возможно, они хорошо стреляют. Но с тактикой и стратегией в них очень плохо, она хромает. А выжившие — они получили безумный опыт относительно того, как бороться с украинской техникой, как противодействовать БПЛА. И весь этот опыт попытаются передать новым новобранцам. обстреляны, с опытом практическим", — сказал эксперт.

Ступак подчеркнул, что следующая партия войск КНДР может быть уже более эффективной, чем предыдущая.

Есть ли что еще предложить КНДР – здесь большой вопрос

Военный аналитик Денис Попович в эфире канала "Киев24" отметил, что КНДР может отказаться от поддержки РФ только при условии, что США смогут "перебить" выгоду, которую дает Северной Корее нынешнее сотрудничество с Россией. Речь идет о технологиях, валюте, продовольствии.

Эксперт прокомментировал информацию, что президент США Дональд Трамп хочет возобновить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, активно поддерживающим Кремль в войне против Украины.

"Когда мы задаем вопрос, сможет ли, параллельный вопрос – а чем? Что у него такое есть? Сейчас сотрудничество между КНДР и РФ происходит за счет того, что КНДР предоставляет товар. В широком смысле люди – это тоже товар, проплачиваемый товар; патроны , которые Северная Корея предоставляет вместе с другими образцами вооружения и боеприпасами взамен на технологии, продовольствие, валюту. Дональд Трамп предложить что-нибудь достойное для Ким Чен Ина, чтобы он мог покинуть сотрудничество с РФ и сотрудничать с США? Что может предложить Трамп, чтобы перебить предложения Путина?", — подчеркнул Попович.

Эксперт отметил, что "очень значительны" сомнения, что США будут делиться технологиями, потому что у Америки есть еще союзники Япония и Южная Корея, которые, очевидно, будут очень против этого. Вообще, подчеркнул эксперт, это будет в обход санкций, налагаемых в том числе Соединенными Штатами.

"Есть ли что еще предложить – здесь большой вопрос. Если он предложит что-то, что будет интересно Ким Чен Ину больше, чем то, что предлагает РФ, тогда это возможно. Если нет, то все это только разговоры", – сказал эксперт.

По убеждению Поповича, ослабление санкций также не заинтересует лидера КНДР, ведь "до сих пор они не очень мешали его стране наращивать свои вооруженные силы, создать ядерное вооружение, опрокидывать войска в РФ для войны против Украины и, в конце концов, развивать ракетные технологии".

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