Вернутся ли войска КНДР из Курщины: как Трамп заставит Ким Чен Ина перестать поддерживать Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На сегодняшний день солдаты КНДР вместе с россиянами пытаются вытеснить украинских защитников из Курщины. Есть ли вероятность, что КНДР может вернуть свои войска с Курщины? Как Трамп может заставить Ким Чен Ина перестать поддерживать Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала" отметил, те северокорейские войска, которым удалось выжить на войне против Украины, могут вернуться обратно в КНДР.
Ступак подчеркнул, что следующая партия войск КНДР может быть уже более эффективной, чем предыдущая.
Военный аналитик Денис Попович в эфире канала "Киев24" отметил, что КНДР может отказаться от поддержки РФ только при условии, что США смогут "перебить" выгоду, которую дает Северной Корее нынешнее сотрудничество с Россией. Речь идет о технологиях, валюте, продовольствии.
Эксперт прокомментировал информацию, что президент США Дональд Трамп хочет возобновить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, активно поддерживающим Кремль в войне против Украины.
Эксперт отметил, что "очень значительны" сомнения, что США будут делиться технологиями, потому что у Америки есть еще союзники Япония и Южная Корея, которые, очевидно, будут очень против этого. Вообще, подчеркнул эксперт, это будет в обход санкций, налагаемых в том числе Соединенными Штатами.
По убеждению Поповича, ослабление санкций также не заинтересует лидера КНДР, ведь "до сих пор они не очень мешали его стране наращивать свои вооруженные силы, создать ядерное вооружение, опрокидывать войска в РФ для войны против Украины и, в конце концов, развивать ракетные технологии".
Читайте на портале "Комментарии" — ключевые выводы от первых заявлений Трампа, как президента США: что они означают для Украины.
Новости