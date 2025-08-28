Верят ли американцы, что Путин не нарушит мирное соглашение с Украиной: опрос

Рубрики
Три четверти опрошенных граждан США заявили, что не верят в то, что российский диктатор Владимир Путин придерживается любого мирного соглашения, которое будет достигнуто для прекращения войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Квиннипецкого университета (штат Коннектикут), пишет The Hill.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Опрос сигнализирует о том, что 76% избирателей не верят в то, что президент РФ придерживается мирного соглашения, тогда как 18% уверены, что он это сделает, если оно будет достигнуто.
В свою очередь 77% независимых избирателей и 62% республиканцев разделяют недоверие демократов к Путину.
Большинство респондентов нового опроса, а именно 59% заявили, что не уверены в том, что Трамп сможет достичь постоянного мира между двумя странами, в том числе 20% "не очень уверены", а 39% "совсем не уверены".
