Верят ли американцы, что Путин не нарушит мирное соглашение с Украиной: опрос

Три четверти опрошенных граждан США заявили, что не верят в то, что российский диктатор Владимир Путин придерживается любого мирного соглашения, которое будет достигнуто для прекращения войны в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Квиннипецкого университета (штат Коннектикут), пишет The Hill.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Опрос сигнализирует о том, что 76% избирателей не верят в то, что президент РФ придерживается мирного соглашения, тогда как 18% уверены, что он это сделает, если оно будет достигнуто.

"Недоверие распространено среди американских избирателей, но особенно среди демократов, 91% которых считают, что Путин нарушит свое слово, если будет заключено мирное соглашение", — уточнили в издании.

В свою очередь 77% независимых избирателей и 62% республиканцев разделяют недоверие демократов к Путину.

"Опрос проводился в то время, когда президент Трамп пытался быть посредником в заключении мирного соглашения для прекращения войны между Россией и Украиной. Почти две недели назад он провел важный саммит с Путиным на Аляске, а в начале прошлой недели — встречу в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими союзниками", — обратили внимание авторы материала.

Большинство респондентов нового опроса, а именно 59% заявили, что не уверены в том, что Трамп сможет достичь постоянного мира между двумя странами, в том числе 20% "не очень уверены", а 39% "совсем не уверены".

"В то же время 40% респондентов выразили уверенность в способности Трампа добиться соглашения, из них 15% "очень уверены" и 25% "несколько уверены"", — подчеркнули в материале.

