Весь американский флот авианосцев за 20 минут будет на дне: тревожное заявление главы Пентагона

Китайские гиперзвуковые ракеты могут сделать невероятно, а именно – уничтожить все американские авианосцы всего за 20 минут. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет.

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

"Пока что вся наша платформа проецирования силы – это авианосцы и возможность стратегически проецировать силу по всему миру", — сказал Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что 15 гиперзвуковых ракет Китая "могут уничтожить 10 авианосцев за первые 20 минут конфликта", — добавил Хегсет.

Министр отметил, что США "проигрывают Китаю в каждой военной игре", проводимой Пентагоном.

"Китай создает армию, специально предназначенную для уничтожения США", — выразил уверенность Хегсет.

Он переложил ответственность за такое положение дел на бюрократию в стране и медленные темпы покупки оружия на фоне растущего преимущества Китая.

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