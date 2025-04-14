Весь американский флот авианосцев за 20 минут будет на дне: тревожное заявление главы Пентагона

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Кравцев Сергей
Китайские гиперзвуковые ракеты могут сделать невероятно, а именно – уничтожить все американские авианосцы всего за 20 минут. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет.
Пит Хегсет. Фото из открытых источников
Глава Пентагона добавил, что 15 гиперзвуковых ракет Китая "могут уничтожить 10 авианосцев за первые 20 минут конфликта", — добавил Хегсет.
Министр отметил, что США "проигрывают Китаю в каждой военной игре", проводимой Пентагоном.
Он переложил ответственность за такое положение дел на бюрократию в стране и медленные темпы покупки оружия на фоне растущего преимущества Китая.
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