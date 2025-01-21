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"Весело будет не всем": каким будет президентство Трампа

Политолог рассказал тезисно об инаугурации Трампа

сегодня, 20:34
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Марьян Ощановский

Инаугурацию Дональда Трампа омрачили его супруга Мелания и миллиардер Илон Маск, подчеркнул политолог Владимир Фесенко.

"Весело будет не всем": каким будет президентство Трампа

Трамп возглавил США. Фото из открытых источников

"Две "бомба", благодаря которым останется в истории эта инаугурация – шляпа Мелании и обкуренный Маск. Сам главный персонаж этой церемонии — Дональд Трамп, который стал 47-м Президентом США — остался лишь на третьем месте. Но он все равно счастлив. Он взял реванш. Он вернулся почти как Терминатор. Судя по его речи, он и собирается быть терминатором, в политическом смысле, конечно. Правда, одновременно он намерен быть и миротворцем, прекратить все войны в мире. Дай бог, чтобы ему удалось прекратить хотя бы русскую войну против Украины. И желательно не за наш счет", – заявил Владимир Фесенко.

Политолог отметил, что некоторые украинские комментаторы унывают, что Трамп ни разу не упомянул об Украине.

"А может это и к лучшему? Думаю, что в Канаде, Дании, Гренландии, и в некоторых других странах даже радуются, что Трамп их не упомянул в своей речи. А кто-то уже хочет, чтобы Трамп сделал Америку большой где-то на Марсе. Тем более что для Трампа это уже новый яркий лозунг – "на Марс!" Илон Маск, похоже, уже туда улетает каким-то своим тайным способом. На инаугурации это было очень заметно", – отметил эксперт.

По его мнению, инаугурационная речь Трампа вряд ли останется в истории.

"Это явно не шедевр ораторского и спичрайтерского искусства. Но свои приоритеты Трамп четко определил. В Штатах очевидно запланирована консервативно-популистская контрреволюция. Не знаю, слышал ли когда-то Дональд Трамп высказывания Сталина — "жить стало лучше, жить стало веселее" (на языке оригинала). Жить лучше Трамп американцам уже пообещал. Как у него с этим получится – увидим. Но точно при президентстве Трампа станет веселее (что показала его инаугурация). Вот только весело будет не всем", – резюмировал он.



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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0L4bWvj6jmDc1mJ3Nh8YwNhhY49Q9r5BBQgWngeYMESFzAVAEGVJDvyreCj7GAjool
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