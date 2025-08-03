Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что "одержимый" НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился своим глубоким интересом к теме неопознанных летающих объектов (НЛО). По его словам, он последние полгода активно изучает материалы и пытается "дойти до сути" загадочных явлений в воздухе над США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс появился в подкасте Ruthless, отрывки из которого приводит телеканал Fox News. В нем вице-президент США рассказал о своем увлечении НЛО, особенно прошлогодними инцидентами с фиксацией на видео неизвестных летающих объектов.

"Я просто одержим всей этой историей с НЛО. Что же на самом деле происходит? О чем были эти видео? Я еще не дошел до сути дела, но прошло всего шесть месяцев", – сказал Вэнс.

Во время разговора он в шутку предложил ведущим отправиться с ним в секретную военную базу Зона 51, которая стала культовым объектом для сторонников теорий сговора об инопланетянах. Также политик добавил, что во время августовского перерыва в работе Конгресса попытается "докопаться до сущности всей этой истории с НЛО".

Несмотря на легкий тон подкаста, интерес Венса вписывается в общую тенденцию растущего внимания американских политиков к теме непознанных аномальных феноменов (НАФ) – новый официальный термин для внеземных или непонятных объектов в небе, который должен заменить НЛО.

В ноябре 2024 года Комитет по надзору Палаты представителей США провел открытые слушания по НАФ. Их целью было выяснить, насколько глубоко Пентагон занимается этими расследованиями и является ли подтверждение их реальности.

Одно из самых громких свидетельств тогда дал бывший сотрудник Министерства обороны, который под присягой рассказал, что правительство США располагает "биологическими материалами" неизвестного происхождения, а также другими доказательствами того, что "мы не одиноки во Вселенной". При этом, по его словам, эти данные скрывают из-за тайного заговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев паника из-за массовых случаев НЛО.

Также "Комментарии" писали, что астрофизик заявил о приближении к Земле инопланетного космического корабля.