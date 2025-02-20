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Лиля Воробьева
Ни Европа, ни администрация Джо Байдена, ни Украина за три года не смогли найти путь к победе в войне против Российской Федерации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.
Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)
По словам политика, очередной пакет помощи Украине не сможет изменить ситуацию, поскольку у российской армии "огромное численное преимущество" как в живой силе, так и в оружии. Вэнс подчеркнул, что это преимущество будет сохраняться "независимо от дальнейших пакетов помощи Западу".
Кроме того, он подверг критике европейских союзников из-за их внутренней политики по "миграции и цензуре", которая, по его мнению, "оскорбляет" большинство американцев. Он заявил, что война "плохая" не только для Украины, но и для Европы и Соединенных Штатов. Поэтому, по его мнению, сейчас следует сосредоточиться на поиске путей к миру.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венс поставил Украине жесткий ультиматум . Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Украине во время войны должны пройти выборы.Вице-президент США дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский "должен подчиниться демократическому мандату, если хочет сохранить легитимность".
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