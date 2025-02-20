Ни Европа, ни администрация Джо Байдена, ни Украина за три года не смогли найти путь к победе в войне против Российской Федерации. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)

По словам политика, очередной пакет помощи Украине не сможет изменить ситуацию, поскольку у российской армии "огромное численное преимущество" как в живой силе, так и в оружии. Вэнс подчеркнул, что это преимущество будет сохраняться "независимо от дальнейших пакетов помощи Западу".

Кроме того, он подверг критике европейских союзников из-за их внутренней политики по "миграции и цензуре", которая, по его мнению, "оскорбляет" большинство американцев. Он заявил, что война "плохая" не только для Украины, но и для Европы и Соединенных Штатов. Поэтому, по его мнению, сейчас следует сосредоточиться на поиске путей к миру.

"Называть "умиротворением" любое признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта, – это ленивая и оторванная от исторического контекста чушь", – подытожил американский вице-президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венс поставил Украине жесткий ультиматум . Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в Украине во время войны должны пройти выборы.

Вице-президент США дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский "должен подчиниться демократическому мандату, если хочет сохранить легитимность".

"Я думаю, что для некоторых наших европейских друзей немного нагло нападать на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию. Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша интерпретация войны в Украине заключается в том, что это война за демократию?" – заявил он.





