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Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что новые мигранты пытаются использовать влияние Соединенных Штатов для разрешения "этнических" споров своей нации, в частности, раскритиковал американцев украинского происхождения, поддерживающих Украину в войне против России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс на платформе X опубликовал сообщение, где рассказал, что во время избирательной кампании в Сенат в 2022 году мужчина украинского происхождения разозлился на позицию Вэнса "быстрее закончить" войну в Украине.
В ответ Вэнс ему сказал, что его страна – США. По словам американского вице-президента, такая критика со стороны американцев украинского происхождения "оскорбительна".
В конце Вэнс поблагодарил тех мигрантов, в частности, американцев украинского происхождения, которые соглашались с его позицией и задавали вопрос: "что в лучших интересах Соединенных Штатов?".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа объяснили, почему США голосовали против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей российскую агрессию.
Также "Комментарии" писали, что конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц поддержала Дональда Трампа и заявила, что президент Владимир Зеленский подвел украинский народ.
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