Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что новые мигранты пытаются использовать влияние Соединенных Штатов для разрешения "этнических" споров своей нации, в частности, раскритиковал американцев украинского происхождения, поддерживающих Украину в войне против России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс на платформе X опубликовал сообщение, где рассказал, что во время избирательной кампании в Сенат в 2022 году мужчина украинского происхождения разозлился на позицию Вэнса "быстрее закончить" войну в Украине.

"Вы пытаетесь бросить мою страну, и мне это не нравится", — рассказал Вэнс слова мужчины.

В ответ Вэнс ему сказал, что его страна – США. По словам американского вице-президента, такая критика со стороны американцев украинского происхождения "оскорбительна".

"Я всегда считал оскорбительным то, что новый иммигрант в нашу страну желает использовать силу и влияние своей новой нации, чтобы уладить этническое соперничество старой. Если вас приняли в нашу национальную семью, вы должны заботиться об интересах Соединенных Штатов", — добавил Вэнс.

В конце Вэнс поблагодарил тех мигрантов, в частности, американцев украинского происхождения, которые соглашались с его позицией и задавали вопрос: "что в лучших интересах Соединенных Штатов?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа объяснили, почему США голосовали против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали, что конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц поддержала Дональда Трампа и заявила, что президент Владимир Зеленский подвел украинский народ.