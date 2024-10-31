Виктор Орбан поддержал и пожелал удачи Трампу на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил по телефону кандидату в президенты США Дональду Трампу, чтобы пожелать ему успеха на предстоящих выборах. Об этом Орбан сообщил в соцсети Х.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Политик напомнил, что до президентских выборов в США остается всего пять дней, и они пройдут 5 ноября.

"Только что имел телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Пожелал ему удачи в следующий вторник. До выборов осталось пять дней. Скрестил пальцы", – написал Орбан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перед выборами Трамп даст интервью журналисту , говорившему с Путиным. Американский журналист Такер Карлсон, известный своими противоречивыми высказываниями и интервью с российским президентом Владимиром Путиным, объявил о предстоящем разговоре с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на этот пост Дональдом Трампом.

Об этом Карлсон сообщил на своей странице в соцсети "Х" (бывший Twitter). Интервью с Трампом станет кульминацией его серии живых выступлений под названием Live Tour (Живой Тур). Встреча намечена на 31 октября в Глендейле, штат Калифорния.

Также "Комментарии" писали о том, что появились результаты нового опроса в США . Дональд Трамп опережает Камалу Гаррис по уровню поддержки избирателей в ключевых штатах, таких как Джорджия и Аризона, согласно данным опроса Rasmussen Reports и American Thinker.

Как отмечается, если бы выборы прошли сегодня, 51% избирателей в Джорджии проголосовали бы за Трампа, а 46% – за Гаррис. Опрос также показывает, что в Аризоне 53% белых, 22% темнокожих, 38% латиноамериканцев и 60% представителей других меньшинств отдали бы свои голоса за Трампа, в то время как 43% белых, 66% темнокожих, 58% латиноамериканцев и 30% выбор из других меньшинств поддержали бы Гаррис.

