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Виновата ли Украина в войне: социологи выяснили, что теперь думают американцы

Опрос показал, что большинство американцев не верят, что Украина виновата в развязывании войны против РФ

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Социологи выяснили, что 70% граждан Соединенных Штатов не верят, что Украина виновата в войне, которую против нее ведет Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/IPSOS.

Виновата ли Украина в войне: социологи выяснили, что теперь думают американцы

Граждане США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 70% опрошенных ответили, что не считают Украину больше виноватой в войне, только 7% респондентов имеют такое мнение. 23% не знают или не ответили на вопрос, Украина больше виновата в том, что началась война с Россией.

Среди респондентов-демократов 81% сказали, что Украина не несет большую ответственность за начало войны, среди республиканцев таких 62%. 11% респондентов-республиканцев считаю, что Украина более виновата в развязывании войны. 

Опрос также показал, что американцы разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — две трети французов выступают за продолжение предоставления помощи Украине и за отправку миротворцев после окончания боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса института Elabe для BFMTV.

Отмечается, что 64% респондентов хотят, чтобы Франция увеличила (20%) или продолжила в том же объеме (44%) военную помощь Украине. Вместе с тем 18% считают, что эту поддержку следует уменьшить, а 17% – прекратить.

Также издание "Комментарии" сообщало – у большинства опрошенных украинцев низкий уровень счастья и удовлетворенности жизнью, а также высокий уровень тревожности. 75% украинцев испытывают низкий уровень удовлетворенности жизнью и только 25% – высокий или очень высокий уровень. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.




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Источник: https://www.reuters.com/graphics/USA-TRUMP/UKRAIE-POLL-CHART-20250304/egpblyxmrpq/
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