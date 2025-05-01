Виткофф серьезно нарушил дипломатическую процедуру: Белый дом не скрывает разочарования

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф вызвал обеспокоенность среди представителей Белого дома из-за нетрадиционных методов ведения переговоров с Кремлем. Как сообщает New York Post, он фактически выступает неформальным "послом" Трампа при российском диктаторе Владимире Путине, в то же время занимаясь вопросами Ближнего Востока.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Журналисты отмечают, что Виткофф действует самостоятельно, без поддержки американских дипломатов или военных советников. В некоторых случаях он даже пользовался услугами русских переводчиков — прямое нарушение установившейся дипломатической практики США, которая предусматривает максимальный контроль над коммуникацией во время международных встреч.

Перед встречей с Путиным в прошлую пятницу, Виткофф не привлек никаких официальных лиц США и, как отмечают источники, назвал российского лидера "старым другом". Путина сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в то время как Виткофф вел переговоры без команды.

" Он хороший парень, но ведет себя как дилетант. Ни в коем случае не следует проводить такие переговоры наедине", — прокомментировал ситуацию один из бывших членов администрации Трампа.

Эти действия создали напряжение, поскольку другой представитель Трампа — генерал Кит Келлог — ранее эффективно выполнял дипломатическую миссию по Украине и России, в частности инициировал прекращение огня и соглашение о полезных ископаемых. Однако в марте его мандат был ограничен только Украиной, и на переговорную арену вышел Виткофф.

Такой подход рождает трудности в координировании позиций и вызывает сомнения в способности команды Трампа сохранять стабильную линию в переговорах с Москвой.

Как уже писали "Комментарии", по мнению специального представителя президента США Стива Виткоффа, кремлевский лидер Владимир Путин "впервые за десятилетие" видит реальную возможность для перезагрузки отношений между Россией и США.