Виткофф снова едет в Москву: какая "главная миссия" и что ожидают в Вашингтоне

На этой неделе специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит Москву. Как предполагает политолог Игорь Рейтерович, главной целью этого визита может быть передача сообщения от президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом он заявил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Визит Виткоффа в Москву (фото из открытых источников)

Вероятная причина поездки – последняя попытка диалога перед введением новых санкций против России.

"Похоже, что этот визит — это если бы последний довод, возможность поговорить еще перед введением этих ограничительных мер. Я, кстати, чего-то такого ожидал — что Трамп под конец даст такую возможность России. Он это подает как: россияне попросили", — отметил Рейтерович.

Политолог не исключает, что Москва обратилась в Вашингтон из-за закрытых дипломатических каналов с предложением обсудить возможные точки соприкосновения по завершению войны.

"Здесь интересно, что Виткофф, который поедет в Россию, — скорее всего — в данном конкретном случае будет использован только как, скажем, инструмент. В том плане, что, в отличие от предыдущих визитов, он вряд ли повезет что-то от Трампа. У него будет 'главная задача' — получить что-то от Путина и собственно Трампу потом передать".

По его словам, речь идет о возможной передаче Кремлем своего видения условий прекращения войны, на которых Россия согласилась бы сесть за стол переговоров.

"С другой стороны, эта история выгодна для Трампа. Знаете почему? Потому что он сможет потом спокойно выйти и сказать: 'Смотрите, я сделал все, что мог. У меня Виткофф снова летал в Москву, пообщался, но, к сожалению, Путин стоит на своем. Он не собирается заканчивать войну."

В то же время, если Кремль будет демонстрировать готовность к компромиссам, в конце недели могут появиться первые сигналы о начале реального переговорного процесса.

"Я не сильно верю в завершение войны в конце недели, здесь речь может идти о реальных переговорах. Не всю туфту, которой занимаются россияне, а серьезный какой-то разговор, который будет касаться прежде всего прекращения боевых действий, то есть какого-то перемирия, а затем — обсуждения уже других ключевых вещей", — отметил Рей.

Политолог также сообщил, что в Киев может прибыть еще один спецпредставитель Трампа – Кит Келлог.

"Такая, знаете, 'челночная дипломатия' на две стороны. Пока официального сообщения о Келлоге я не видел. Но, поскольку об этом уже написали и провластные медиа, я думаю, что там все тоже будет происходить в примерно таком же формате", — сказал Рейтерович.

Напомним, что "Комментарии" писали о замысле Трампа визитом Виткоффа в Путин . Российский правитель Владимир Путин, похоже, заинтересован в переговорах исключительно с американским лидером Дональдом Трампом, игнорируя как Украину, так и европейских партнеров, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видео "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Для Путина настоящие переговорщики — это либо Трамп, либо представители Китая. Сегодня он не считает европейцев игроками, с которыми можно договариваться о чем-то серьезном", — заявил дипломат.

В этом контексте он обратил внимание на визит Стива Виткоффа в Россию – спецпредставителя Трампа. По словам Климкина, хотя Виткофф не принимает окончательных решений, у него есть доверие президента США, что делает его поездку знаковой.