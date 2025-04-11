Виткофф уехал в Путин в Москву: Белый дом рассказал подробности

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Лиля Воробьева
Сегодня в настоящее время все еще продолжается встреча спецпредставителя Трампа с главой Кремля. Пресссекретарь Белого дома Левитт рассказала о встрече Уиткоффа с Путиным.
Визит Виткоффа в Россию (фото из открытых источников)
"Могу подтвердить, что господин Виткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и Украине", — заявила она.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России сказали, почему Виткофф регулярно приезжает в Москву . В России считают, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф применяет "челночную дипломатию" и, вероятно, готовит Москву и Киев к переговорам. Как сообщил в комментарии пропагандистским медиа российский политолог Константин Блохин, Виткофф перенял опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с применением так называемой "челночной дипломатии".
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