Сегодня в настоящее время все еще продолжается встреча спецпредставителя Трампа с главой Кремля. Пресссекретарь Белого дома Левитт рассказала о встрече Уиткоффа с Путиным.

Визит Виткоффа в Россию (фото из открытых источников)

"Могу подтвердить, что господин Виткофф находится в России для прямых контактов с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения в России и Украине", — заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России сказали, почему Виткофф регулярно приезжает в Москву . В России считают, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф применяет "челночную дипломатию" и, вероятно, готовит Москву и Киев к переговорам. Как сообщил в комментарии пропагандистским медиа российский политолог Константин Блохин, Виткофф перенял опыт бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера с применением так называемой "челночной дипломатии".

"То он ездит в Украину, то к нам, то возвращается в Трамп, исходя из того, что между Россией и Украиной существует высокий уровень конфронтации, он такими косвенными шагами приближает позицию двух сторон. Очевидно, что, скорее всего, готовит стороны к переговорам", — заявил политолог страны-агрессора.

При этом он сообщил, что в ходе переговоров РФ и США обсуждают работу дипмиссий. По его словам, это важный вопрос, поскольку для решения проблем в отношениях между двумя сторонами необходимо функционирование посольств и торговых представительств. Кроме того, российский эксперт не исключил, что представители руководства РФ также могут посетить США, чтобы обсудить ситуацию с войной в Украине.