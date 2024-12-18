Визит Келлога в Киев и быстрое решение: на чем будет настаивать команда Трампа

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который будет выполнять функции специального представителя Трампа в Украине и России, посетит Киев и другие европейские страны. При этом Москвы в его маршруте нет.

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Келлог начнет поездки в начале января, поскольку следующая администрация пытается как можно быстрее покончить с российско-украинской войной, сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Представитель Трампа посетит высокопоставленных руководителей в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж, сообщили источники. Однако план поездки еще не утвержден, поэтому возможны изменения.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на установлении фактов от имени новой администрации Трампа, а не на активных переговорах, сообщили источники. Однако планируемая поездка, которая должна начаться вскоре после Нового года, иллюстрирует срочность, которую избранный президент предоставил прекращению войны в Украине”, — отмечает издание.

Представитель Трампа не комментировал запланированные встречи, но сказал, что скорейшее прекращение войны в Украине остается приоритетом для новоизбранного президента.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что приоритет его второго срока будет скорейшее достижение мирного решения российско-украинской войны", — сказала спикер Трампа по переходному периоду Кэролайн Левитт.

По данным издания предлагали многочисленные планы сворачивания войны в Украине, все из которых должны привести к тому, что Украина передаст большие части страны России в обозримом будущем.

Сам Келлог в этом году направил Трампу предложение, которое предусматривало замораживание боевых действий и прекращение членства Украины в НАТО в ближайшее время. Но он также отметил, что его предложение было отправной точкой, и что новая администрация Трампа все еще работает над окончательным планом.

Также Reuters напомнило, что во время приватной встречи этого месяца между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном новоизбранный президент США сказал, что хочет, чтобы украинцы немедленно сели за стол переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию.



