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Визит Келлога в Украину и РФ может не состояться: причина

Ожидается, что уже вскоре Кит Келлог должен посетить Украину, впрочем, появилась информация о том, что этот визит может и не состояться

6 января 2025, 15:31
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Ткачик Олеся

        Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, несмотря на возможные проблемы со здоровьем, планирует посетить Киев и Москву уже в январе. Ожидается, что эти встречи могут стать частью более масштабного плана новой администрации США, направленного на остановку острой фазы войны. Как допустил в эфире 24 канала политолог Артем Бронжуков, Келлог прибудет в Киев из "меню" предложений. Речь идет о потенциальных инициативах, которые США готовы поддержать, если Украина согласится на условия, направленные на деэскалацию конфликта.

Визит Келлога в Украину и РФ может не состояться: причина

Кит Келлог

По мнению эксперта, новая администрация США может оказывать давление на Украину, указывая на возможное прекращение помощи в случае отказа сотрудничать. С полученными ответами Келлог отправится в Москву, где представит позицию Украины и предположительно предложит определенные санкционные уступки или другие преференции.

Бронжуков предположил, что США могут стремиться договориться с Россией, учитывая сложную ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, российская сторона, вероятно, пытается наладить отношения с вооруженными группировками в Сирии, чтобы сохранить влияние в регионе.

"Трампу есть, что предложить России, чтобы заставить ее пойти на определенные компромиссы. Но готовы ли американцы играть в эту игру? Будут ли они видеть в этих раскладах мирного процесса украинский интерес как первоочередной для установления мира? Эти вопросы с достаточно открытым ответом", — отметил эксперт.

При этом он убежден, что пока неизвестно, будет ли Трамп и его администрация давить на Москву.

Кстати, Бронжуков отметил, что состояние здоровья Кита Келлога вызывает беспокойство. По его словам, 80-летнему представителю США противопоказаны авиаперелеты, что усложняет выполнение его задач.

"Еще есть такой инсайд. Говорят, что со здоровьем у Келлога все плохо. Ему вообще противопоказано летать. Учитывая, что мужчине уже через 80 лет, ему будет не просто выполнить поставленную задачу Дональдом Трампом", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ждет Украину по месяцам.




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Источник: https://24tv.ua/kellog-mozhe-priyihati-do-ukrayini-sichni-yakiy-plan-proponuvatime_n2722714
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