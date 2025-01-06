Визит Келлога в Украину и РФ может не состояться: причина

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, несмотря на возможные проблемы со здоровьем, планирует посетить Киев и Москву уже в январе. Ожидается, что эти встречи могут стать частью более масштабного плана новой администрации США, направленного на остановку острой фазы войны. Как допустил в эфире 24 канала политолог Артем Бронжуков, Келлог прибудет в Киев из "меню" предложений. Речь идет о потенциальных инициативах, которые США готовы поддержать, если Украина согласится на условия, направленные на деэскалацию конфликта.

Кит Келлог

По мнению эксперта, новая администрация США может оказывать давление на Украину, указывая на возможное прекращение помощи в случае отказа сотрудничать. С полученными ответами Келлог отправится в Москву, где представит позицию Украины и предположительно предложит определенные санкционные уступки или другие преференции.

Бронжуков предположил, что США могут стремиться договориться с Россией, учитывая сложную ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, российская сторона, вероятно, пытается наладить отношения с вооруженными группировками в Сирии, чтобы сохранить влияние в регионе.

"Трампу есть, что предложить России, чтобы заставить ее пойти на определенные компромиссы. Но готовы ли американцы играть в эту игру? Будут ли они видеть в этих раскладах мирного процесса украинский интерес как первоочередной для установления мира? Эти вопросы с достаточно открытым ответом", — отметил эксперт.

При этом он убежден, что пока неизвестно, будет ли Трамп и его администрация давить на Москву.

Кстати, Бронжуков отметил, что состояние здоровья Кита Келлога вызывает беспокойство. По его словам, 80-летнему представителю США противопоказаны авиаперелеты, что усложняет выполнение его задач.

"Еще есть такой инсайд. Говорят, что со здоровьем у Келлога все плохо. Ему вообще противопоказано летать. Учитывая, что мужчине уже через 80 лет, ему будет не просто выполнить поставленную задачу Дональдом Трампом", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ждет Украину по месяцам.



