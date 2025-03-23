Владельцы «зеленых карт» замерли в страхе из-за возможной депортации: что им делать

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Ткачик Олеся
В США владельцы "зеленых карт" боятся, что могут стать жертвами депортации, отмечает иммиграционный юрист Латоя Макбин Помпи. По ее словам, к ней начинают массово приходить люди с вопросами о том, могут ли их депортировать.
Зеленая карта США
По последним данным Управления статистики внутренней безопасности, в США проживает около 12,8 миллионов владельцев "зеленых карт". И они начали бояться после того, как недавно был задержан бывший лидер студенческих протестов Колумбийского университета в Нью-Йорке Махмуд Халил. Он, в частности, потребовал прекращения огня в Газе. При этом мужчина имеет "зеленую карту" и женат на гражданке США. Более того, против него не выдвинуты уголовные обвинения, однако представители администрации Дональда Трампа обвинили его в подстрекательстве к насилию и поддержке терроризма. Адвокаты Халила и его сторонники эти обвинения отрицают.
Иммиграционный юрист Дэвид Леопольд отмечает, что случай с Халилом привлек внимание к уязвимости всех, кто не является гражданами США.
"Задержание владельцев "зеленых карт" и их депортация из-за обвинений в преступлениях – это не редкость", – объясняет он. – "Но попытка депортировать человека на основании возможных негативных последствий для внешней политики США – явление гораздо более редкое и опасное".
Страх быть депортированными плотно накрывает США. В частности, владелица "зеленой карты" из Вашингтона Марина Синден, планирует поездку в Канаду на Пасху. Однако ее беспокоит возможность того, что она не сможет вернуться в США.
Иммиграционный адвокат Чарльз Кук отмечает, что последний раз получал столько звонков от обеспокоенных владельцев "зеленых карт" после терактов 11 сентября 2001 года.
Он напоминает, что владельцы "зеленых карт" имеют почти такие же права, как и граждане США, за исключением случаев, когда они судимы или долго находятся за пределами страны.
А вот Дэвид Леопольд рекомендует воздержаться от путешествий тем, у кого есть судимости, даже если это незначительные правонарушения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Белом доме цинично высмеяли депортацию врача.
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