Владельцы «зеленых карт» замерли в страхе из-за возможной депортации: что им делать

В США владельцы "зеленых карт" боятся, что могут стать жертвами депортации, отмечает иммиграционный юрист Латоя Макбин Помпи. По ее словам, к ней начинают массово приходить люди с вопросами о том, могут ли их депортировать.

Зеленая карта США

"Раньше они не боялись, но теперь – боятся", – говорит юрист.

По последним данным Управления статистики внутренней безопасности, в США проживает около 12,8 миллионов владельцев "зеленых карт". И они начали бояться после того, как недавно был задержан бывший лидер студенческих протестов Колумбийского университета в Нью-Йорке Махмуд Халил. Он, в частности, потребовал прекращения огня в Газе. При этом мужчина имеет "зеленую карту" и женат на гражданке США. Более того, против него не выдвинуты уголовные обвинения, однако представители администрации Дональда Трампа обвинили его в подстрекательстве к насилию и поддержке терроризма. Адвокаты Халила и его сторонники эти обвинения отрицают.

Иммиграционный юрист Дэвид Леопольд отмечает, что случай с Халилом привлек внимание к уязвимости всех, кто не является гражданами США.

"Задержание владельцев "зеленых карт" и их депортация из-за обвинений в преступлениях – это не редкость", – объясняет он. – "Но попытка депортировать человека на основании возможных негативных последствий для внешней политики США – явление гораздо более редкое и опасное".

"Кто будет следующим?" – спрашивает Леопольд. – "Климатический активист? Защитник прав женщин? Трансгендерный активист? Тот, кто просто выступает против Дональда Трампа?

Страх быть депортированными плотно накрывает США. В частности, владелица "зеленой карты" из Вашингтона Марина Синден, планирует поездку в Канаду на Пасху. Однако ее беспокоит возможность того, что она не сможет вернуться в США.

"Я очень волнуюсь по пересечению границы назад. У меня здесь вся жизнь, и я не хочу ее потерять", – говорит она.

Иммиграционный адвокат Чарльз Кук отмечает, что последний раз получал столько звонков от обеспокоенных владельцев "зеленых карт" после терактов 11 сентября 2001 года.

"В целом владельцы "зеленых карт" должны быть в безопасности", — объясняет он. – "Но если они причастны к деятельности, которую Госсекретарь Марк Рубио может расценить как терроризм, тогда ситуация меняется".

Он напоминает, что владельцы "зеленых карт" имеют почти такие же права, как и граждане США, за исключением случаев, когда они судимы или долго находятся за пределами страны.

А вот Дэвид Леопольд рекомендует воздержаться от путешествий тем, у кого есть судимости, даже если это незначительные правонарушения.

"Если бы я ни был гражданином, я бы серьезно задумался перед тем, как путешествовать", – добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Белом доме цинично высмеяли депортацию врача.



