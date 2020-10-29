kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.10.2020

BTC/USD

13162.06

ETH/USD

387.44

LTC/USD

55.48

НБУ 29.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы
commentss НОВОСТИ Все новости

Власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы

ФБР заявило о достоверной информации про попытки хакеров украсть данные медицинских компаний США и призвало больницы усилить защиту от кибератак

сегодня, 11:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вчера, 28 октября, ФБР заявило о "неминуемой угрозе кибератак на больницы и других поставщиков медицинских услуг" в стране, призывая усилить защиту. Об этом пишет France 24. 

Власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы

Фото: CFR

Представители Федерального бюро расследований сообщили о достоверной информации про намерения хакеров атаковать систему здравоохранения США, используя "программы для нарушения работы госучреждений и кражи данных". Отмечено, что за последние несколько лет американские медицинские компании часто становились жертвами вредоносного ПО. В прошлом месяце хакерская атака привела к сбою в работе большой сети клиник в Великобритании и США.

В ФБР призвали медицинские компании "принять разумные и своевременные меры для защиты": участить количество антивирусных проверок, регулярно менять пароли и устранить проблемы в ПО.

Напомним, хакеры взломали предвыборный сайт Трампа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ