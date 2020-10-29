Власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы

Вчера, 28 октября, ФБР заявило о "неминуемой угрозе кибератак на больницы и других поставщиков медицинских услуг" в стране, призывая усилить защиту. Об этом пишет France 24.

Фото: CFR

Представители Федерального бюро расследований сообщили о достоверной информации про намерения хакеров атаковать систему здравоохранения США, используя "программы для нарушения работы госучреждений и кражи данных". Отмечено, что за последние несколько лет американские медицинские компании часто становились жертвами вредоносного ПО. В прошлом месяце хакерская атака привела к сбою в работе большой сети клиник в Великобритании и США.

В ФБР призвали медицинские компании "принять разумные и своевременные меры для защиты": участить количество антивирусных проверок, регулярно менять пароли и устранить проблемы в ПО.

Напомним, хакеры взломали предвыборный сайт Трампа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!