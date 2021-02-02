Внешняя политика Байдена: что изменится для Украины

Президент США Джо Байден намерен презентовать внешнеполитический курс своей администрации уже сегодня, 2 февраля. Какие важные для Украины и мира в целом аспекты может очертить 46-й президент США? И какие шансы, что мы станем ближе к НАТО при новом руководстве Белого дома? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Политика Байдена. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Основные направления

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего (UIF) Игар Тышкевич отмечает: "Внешняя политика США при Байдене будет примерно в тех рамках, что мы прогнозировали в UIF. Сдерживание Китая останется. Будут восстановлены отношения с Европой. Есть надежда, что более плотным станет сотрудничество Штатов с восточно-европейскими государствами, в частности, в ракурсе "Инициативы трех морей" (также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива" или "Триморье", представляет собой объединение двенадцати государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям; целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены, – ред.). Это может стать точкой опоры американской политики в регионе".

По словам эксперта, для нас это важно, так как отношения с соседями – путь для понимания украинской политики в Вашингтоне. Если мы и далее будем входить в клинч с государствами, которые имеют границы на западе, это отношение будет только ухудшаться.

"Не знаю, назовет Байден или нет (но было бы логично) усиление контактов с Индией, а также новую ядерную сделку с Ираном. Для Украины это возможность играть на внешнем поле, внешних рынках", – поясняет Игар Тышкевич.

Касательно РФ – будет диалог со США по вопросу вооружения. Но Байден, по мнению эксперта, четко заявит, что внешняя политика станет более чувствительной к таким понятиям, как демократические ценности. Штаты будут активно давить на РФ. При этом вытягивая на диалог по вопросам глобальной безопасности, по ядерному вооружению.

"Для нас опасность состоит в том, то Россия будет заинтересована в обмене уступками, указывая, в том числе, в качестве уступок ей отдачу на откуп Кремлю ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. США не готовы сейчас идти на такие политические уступки. Задача украинского МИДа, чтобы Штаты и не были готовы идти на такие обмены в будущем. Критически важно сохранить статус-кво", – акцентирует внимание Игар Тышкевич.

Немаловажен, по его мнению, будет и вопрос энергетической безопасности и энергетического сотрудничества, рынков электроэнергии, газа и нефти.

"Для нас это интересно, поскольку Украина может стать частью региональной схемы энергетической безопасности. И по транспортировке нефти, газа и электричества, и по хранению нефти и газа, – поясняет эксперт. – Мяч на украинской стороне. Насколько мы готов сформулировать контуры нашей политики, проектов, которые можем предложить странам-соседям и США".

Эксперт напоминает, что на данном этапе в Штатах есть двухпартийный консенсус касательно поддержки Украины. Он думает, что мы и далее будем получать от Штатов вооружения.

"Учитывая скандалы, которые сопровождают украино-американские отношения последние лет 7-8, тему изменения политики касательно Украины в какой-то мере токсичны для американских элит, – поясняет Игар Тышкевич. – Причем это касается как уменьшения поддержки Украины, так и увеличения… Мы – на стабильном уровне. Но наша задача – увеличить уровень поддержки".

Важно понимать, что алгоритм работы в личных контактах в какой-то мере оправдывает себя на постсоветском пространстве. Но это не работает в США. Там нужно работать институционально, считает эксперт.

"Мы имеем в Сенате двухпартийный консенсус касательно поддержки Украины. И не важно, кто во власти – Трамп, Байден или Санта Клаус. Но наши попытки подыгрывать той или иной политсиле наталкиваются на сопротивление американских институций. Раз за разом, когда Украина пытается выйти на личностный контакт, она получает граблями по лбу от американских институций. Пора уже менять тактику, анализировать ситуацию, свои успехи – и работать в этом направлении, – считает Игар Тышкевич. – В свое время американский политик признался мне, что не понимает, почему наши дипломаты и политики едут в Госдеп, а не в Сенат. Ведь программы утверждаются сенатскими комитетами. Госдеп же действует в рамках утвержденного бюджета. А чтобы выйти на кабинеты Сената, необходима работа с американскими элитами и институтами с точки зрения того, как их интересы могу быть представлены в Украине. Не как отдельного человека или компании – а как США в качестве государства. А это уже не личные контакты, а институциональная работа".

Отличия политики Байдена от курса Трампа

По мнению политолога Олега Гнатюка, уже становится очевидным, что подходы к ведению внешней политики администрацией Джо Байдена будут существенно отличаться от предыдущего президента США Дональда Трампа.

"Вопрос скорее лежит в плоскости ценностей и верховенства права. Насколько эффективными будут в ближайшее время в Украине борьба с коррупцией, реформа судебной системы, имплементация антикоррупционных законов и законов, утверждающих верховенство права, – столь же будет плодотворным будет и сотрудничество с новой администрацией США. Украина должна показать четкий прогресс в проведении реформ", – отмечает политолог.

При этом, сотрудничество США с Украиной продолжится в любом случае, считает Олег Гнатюк. А вот качество, уровень сотрудничества зависит от качества и уровня наших реформ.

"Считаю, что больший акцент в политике относительно Украины будет делаться новой американской администрацией на секторе безопасности и обороны. Можно ожидать жесткой риторики из уст президента Байдена по войне на Востоке Украины и персонально в отношении президента РФ Владимира Путина. Можно ожидать и новых санкций в отношении России в краткосрочной перспективе. Не исключено также предоставление Украине летального оружия для борьбы с российским агрессором", – прогнозирует Олег Гнатюк.

Что касается перспектив вступления Украины в НАТО, то тут, по мнению эксперта, всё зависит от того, насколько в секторе безопасности и обороны мы будем отвечать стандартам этой организации. И будем ли в полной мере выполнять план действий по членству (ПДЧ).

"Увеличить наши шансы попадания Украины в НАТО в среднесрочной перспективе смогут преодоление коррупции в оборонном секторе, развитие и модернизация украинской армии, воплощение действенных реформ в секторе безопасности и обороны, – подчеркивает Олег Гнатюк. – И, конечно, значимая поддержка США по всем этим направлениям нам очень важна".

Напомним, Зеленский сделал заявление о своей встрече с Байденом.

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