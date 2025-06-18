Внучка Дональда Трампа болеет за хоккеиста с украинскими корнями

Дочь Дональда Трампа-младшего и внучка президента США Хлоя посетила вместе с отцом финал Кубка Стэнли во Флориде в свой 11-й день рождения. Отец девочки снимал видео для своего Инстаграма, где показал Хлою с плакатом поддержки хоккеиста "Флориды" Мэттью Ткачака. С английского его фамилия может читаться также "Ткачук", что очень похоже на украинскую фамилию.

Дональд Трамп с внучкой Хлоей

В Википедии значится, что Мэттью имеет украинские корни как со стороны отца, так и со стороны матери. Также со стороны отца у него есть ирландские корни.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Международный день отца Дональд Трамп-младший поздравил с праздником президента США. Старший сын Трампа опубликовал старые фото отца с детьми на руках, а также современные фото с внуками.

"Поздравляю с Днем Отца эту легенду среди отцов. Мы тебя любим", — написал Дональд Трамп-младший в своем Instagram. Но и здесь не обошлось без курьезов. Первая фотография Трампа с ребенком в подборке сделана на фоне "флага Украины". На самом же деле это было пляжное кресло в цветах украинского флага, однако зная, как Трамп-младший критикует все, что связано с Украиной и президентом Зеленским, ситуация кажется смешной.

Также "Комментарии" писали , что старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что "имеет призвание", поэтому в будущем может стать новым президентом Соединенных Штатов. Дональд Трамп-младший во время выступления на Катарском экономическом форуме в Дохе получил вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента США после того, как его отец покинет Белый дом.