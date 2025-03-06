Во Франции унизили Трампа и Маска: император-поджигатель и одурманенный шут

Глава правоцентристской группы LIRT Клод Малюре подверг резкой критике позицию президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине и глобального мирового порядка. По его словам, Трамп – это "император-поджигатель", демонстрирующий искусство капитуляции, а его шут — Илон Маск — одураченный кетамином.

Клод Малюре критикует Трампа и Маска. Фото из открытых источников

Клод Малюре во время выступления в Сенате Франции заявил, что Европа стоит на критическом развилке, ведь Вашингтон превратился во двор римского императора Нерона, во время правления, которого произошел масштабный пожар, опустошивший Рим.

"Американский щит трещит, Украина рискует остаться без поддержки, а Россия – укрепиться. Вашингтон превратился во двор Нерона: император-поджигатель, послушные придворные и шут, одурманенный кетамином, отвечающим за чистки в госаппарате", — критикует Малюре Трампа и Маска.

По его словам, Трамп направил понятное сообщение, что США больше не стоят на защите свободного и демократического мира, как это было раньше. Малюре отреагировал на недавние решения Трампа ударить пошлинами по странам Европы, отменить помощь Украине и не оказывать давления на Россию.

"Послание Трампа четкое: быть союзником Америки нет смысла, ведь она вас не защитит, введет против вас пошлины, более действенные, чем санкции против своих врагов, и будет угрожать захватом ваших территорий, поддерживая диктаторов, которые на вас нападают. "Мастер соглашений" на самом деле демонстрирует искусство капитуляции", — заявил он.

Клод Малюре считает, что за первый месяц своего президентства Трамп нанес больше вреда США, чем за все предыдущие четыре года своего правления. Отдельно Малюре указал на эпизод со скандалом в Белом доме между Зеленским и Трампом.

"В Овальном кабинете "уклоняющийся от армии" Трамп поучал морали и стратегии героя войны Зеленского, а затем отправил его прочь, словно нелепого лакея, заявив: "Подчиняйся или убирайся". Сегодня ночью он пошел еще дальше – остановил поставки оружия, которое уже было обещано", — добавил Малюре.

По его словам, таким шагам Трампа следует дать отпор, ведь поражение Украины будет означать поражение Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Малюре назвал главную цель Путина в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о внуке Черчилля, который резко критикует Трампа из-за его действий в отношении Украины.