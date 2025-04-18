Во время встречи с Мелони Трамп сделал ряд возмутительных заявлений

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Ткачик Олеся
Во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете Дональд Трамп в очередной раз прошелся по своему предшественнику Джо Байдену. По словам президента США, Байден настолько плохо справлялся со своими обязанностями, что даже Джимми Картер "умер счастливым человеком".
Мелони и Трамп
"И тогда у вас было, как и в прошлой администрации, единственное, в чем они были хорошие, — это обман на выборах", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Его острые заявления прозвучали на фоне давления со стороны журналистов по ряду вопросов — от критики главы ФРС Джерома Пауэлла до ситуации с незаконной депортацией Килмара Абрего Гарсии.
Трамп отметил, что нет ошибки в пошлинах, которые ввели США, поскольку американцы зарабатывают на них безумные деньги.
Президент США добавил, что жесткие торговые тарифы были необходимы, ведь Америка годами испытывала "несправедливое отношение".
Кстати, до смерти Джимми Картера в декабре прошлого года Трамп неоднократно высмеивал 39-го президента, называя его правление одним из "худших".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп провел встречу с Мелони.
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