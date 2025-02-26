Военная помощь США на самом деле может быть менее 20 млрд

Пентагон сообщает, что США выделили Украине более 66 млрд. долларов военной помощи, а также более 31 млрд. финансовой поддержки в бюджет. Подобные цифры называет и президент Украины Владимир Зеленский, указывающий, что общая помощь США составляет около 100 млрд., а Кильский институт дает оценку в 120 млрд. долларов. Однако новое исследование от Economists for Ukraine называет цифру военной помощи от США в 18,3 млрд долларов.

Помощь США для Украины. Фото из открытых источников

Анализ Economists for Ukraine обнаружил, что, несмотря на заявления США о 65,9 млрд долларов военной помощи, реальные цифры могут быть ниже в 2-3 раза.

"Наши данные показывают, что за три года полномасштабной войны общая денежная стоимость помощи США, оказанной украинскому правительству, составляет 50,9 миллиарда долларов, из которых 18,3 миллиарда составляет военная помощь, а остальные 32,6 миллиарда долларов – прямая бюджетная поддержка посредством возмещения расходов через Всемирный банк и залога по кредитам", — говорится в отчете.

Исследование указывает, что расхождение в сумме помощи для Украины вызвано тремя ключевыми факторами:

— большинство военной помощи США Украине поступило в форме имеющегося оборудования из складов США. Учитывая возраст этого оружия и количество брака, стоимость будет меньше на 60%.

— некоторая помощь заключалась в заказе нового оборудования, а США наложили существенные ограничения по выбору Украиной оружия и его использования. Кроме того, некоторые поставки оборудования еще не состоялись.

— значительная часть военной помощи была предоставлена в форме кредитов, а не грантов.

В заключении Economists for Ukraine заявили, что прямое финансирование, полученное правительством Украины от правительства Соединенных Штатов, оценивается в 50,9 млрд долларов, из которого военная поддержка составляет 18,3 млрд долларов.

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