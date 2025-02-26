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Военная помощь США на самом деле может быть менее 20 млрд

По подсчетам Economists for Ukraine, за три года войны США предоставили Украине военную помощь на 18,3 млрд долларов

сегодня, 10:05
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Slava Kot

Пентагон сообщает, что США выделили Украине более 66 млрд. долларов военной помощи, а также более 31 млрд. финансовой поддержки в бюджет. Подобные цифры называет и президент Украины Владимир Зеленский, указывающий, что общая помощь США составляет около 100 млрд., а Кильский институт дает оценку в 120 млрд. долларов. Однако новое исследование от Economists for Ukraine называет цифру военной помощи от США в 18,3 млрд долларов.

Военная помощь США на самом деле может быть менее 20 млрд

Помощь США для Украины. Фото из открытых источников

Анализ Economists for Ukraine обнаружил, что, несмотря на заявления США о 65,9 млрд долларов военной помощи, реальные цифры могут быть ниже в 2-3 раза.

"Наши данные показывают, что за три года полномасштабной войны общая денежная стоимость помощи США, оказанной украинскому правительству, составляет 50,9 миллиарда долларов, из которых 18,3 миллиарда составляет военная помощь, а остальные 32,6 миллиарда долларов – прямая бюджетная поддержка посредством возмещения расходов через Всемирный банк и залога по кредитам", — говорится в отчете.

Исследование указывает, что расхождение в сумме помощи для Украины вызвано тремя ключевыми факторами:

  • — большинство военной помощи США Украине поступило в форме имеющегося оборудования из складов США. Учитывая возраст этого оружия и количество брака, стоимость будет меньше на 60%.
  • — некоторая помощь заключалась в заказе нового оборудования, а США наложили существенные ограничения по выбору Украиной оружия и его использования. Кроме того, некоторые поставки оборудования еще не состоялись.
  • — значительная часть военной помощи была предоставлена в форме кредитов, а не грантов.

В заключении Economists for Ukraine заявили, что прямое финансирование, полученное правительством Украины от правительства Соединенных Штатов, оценивается в 50,9 млрд долларов, из которого военная поддержка составляет 18,3 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил Трампу, как США должны возвращать деньги, присланные Украине

Также "Комментарии" писали, что в Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины.



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Источник: https://econ4ua.org/aid-value/
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