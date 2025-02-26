Военная помощь США на самом деле может быть менее 20 млрд

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Slava Kot
Пентагон сообщает, что США выделили Украине более 66 млрд. долларов военной помощи, а также более 31 млрд. финансовой поддержки в бюджет. Подобные цифры называет и президент Украины Владимир Зеленский, указывающий, что общая помощь США составляет около 100 млрд., а Кильский институт дает оценку в 120 млрд. долларов. Однако новое исследование от Economists for Ukraine называет цифру военной помощи от США в 18,3 млрд долларов.
Помощь США для Украины. Фото из открытых источников
Анализ Economists for Ukraine обнаружил, что, несмотря на заявления США о 65,9 млрд долларов военной помощи, реальные цифры могут быть ниже в 2-3 раза.
Исследование указывает, что расхождение в сумме помощи для Украины вызвано тремя ключевыми факторами:
В заключении Economists for Ukraine заявили, что прямое финансирование, полученное правительством Украины от правительства Соединенных Штатов, оценивается в 50,9 млрд долларов, из которого военная поддержка составляет 18,3 млрд долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил Трампу, как США должны возвращать деньги, присланные Украине
Также "Комментарии" писали, что в Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины.
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