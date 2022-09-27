Военные корабли Китая и России оказались у Аляски: что известно

В Беринговом море американский корабль береговой охраны во время обычного патрулирования заметил находившийся возле Аляски ракетный крейсер из Китая. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Associated Press . У Аляски заметили военные корабли Китая и России (фото из открытых источников) Затем стало известно, что он был не один, ведь раньше крейсер проплывал примерно в 86 милях к северу от острова Киска на Аляске.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", — говорится в материале СМИ. В свою очередь командующий 17 округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур сообщил, что Америка продолжит обеспечивать отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски. Также в американской береговой охране заявили, что руководящие принципы операции "Frontier Sentinel" призывают реагировать на присутствие стратегических конкурентов в водах США и вокруг них. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Путин не послушал Индию и Китай . В русско-украинской войне начинается новый этап. После оглашения президентом РФ Путиным мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется поэтапно призвать 300 тыс. россиян. Комментарии разбирались, почему Путин повышает ставки в войне с Украиной, как это повлияет на оставшиеся отношения РФ с ее зарубежными партнерами и на что способны российские резервисты. Руководства Индии и Китая недвусмысленно дают понять России, что пора заканчивать войну в Украине, которая доставляет одни неудобства и накладывает негативный отпечаток на любое незападное государство, сотрудничающее с Москвой.

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