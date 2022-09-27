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Военные корабли Китая и России оказались у Аляски: что известно

Корабль береговой охраны США в Беринговом море наткнулся на ракетный крейсер из Китая

сегодня, 20:34
Автор:

Лиля Воробьева
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В Беринговом море американский корабль береговой охраны во время обычного патрулирования заметил находившийся возле Аляски ракетный крейсер из Китая. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Associated Press .

Военные корабли Китая и России оказались у Аляски: что известно

У Аляски заметили военные корабли Китая и России (фото из открытых источников)

Затем стало известно, что он был не один, ведь раньше крейсер проплывал примерно в 86 милях к северу от острова Киска на Аляске.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", — говорится в материале СМИ.

В свою очередь командующий 17 округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур сообщил, что Америка продолжит обеспечивать отсутствие нарушений интересов США в морской среде вокруг Аляски.

Также в американской береговой охране заявили, что руководящие принципы операции "Frontier Sentinel" призывают реагировать на присутствие стратегических конкурентов в водах США и вокруг них.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему Путин не послушал Индию и Китай . В русско-украинской войне начинается новый этап. После оглашения президентом РФ Путиным мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется поэтапно призвать 300 тыс. россиян. Комментарии разбирались, почему Путин повышает ставки в войне с Украиной, как это повлияет на оставшиеся отношения РФ с ее зарубежными партнерами и на что способны российские резервисты. Руководства Индии и Китая недвусмысленно дают понять России, что пора заканчивать войну в Украине, которая доставляет одни неудобства и накладывает негативный отпечаток на любое незападное государство, сотрудничающее с Москвой.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-china-alaska-honolulu-coast-guard-54638cccc30d5a0f8879022f493a6302
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