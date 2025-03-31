Военные взяли Вэнса на смех после его комментария о погоде в Гренландии

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Ткачик Олеся
Вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал в Гренландии, став первым американским чиновником такого уровня, посетившим эту территорию. В ходе поездки он посетил военную базу США Pituffik Space Base. Однако его первая реакция на погодные условия вызвала немало насмешек.
Джей Ди Вэнс
Его комментарий удивил военных, а в соцсетях быстро подхватили ситуацию, высмеивая вице-президента за неожиданное удивление морозной погодой в Арктике. Один из пользователей написал: "Это же Гренландия. Он думал, что летит в Майами?"
Критики отмечали, что чиновник, участвующий в переговорах по безопасности в Арктике, должен быть более осведомлен о климате региона.
Несмотря на неудобное начало, Вэнс попытался сосредоточиться на ключевой теме визита, подчеркнув, что президент Дональд Трамп "очень заинтересован в безопасности в Арктике, и эта тема будет только набирать актуальность в ближайшие десятилетия". Однако его заявление вызвало новые сомнения в реальных намерениях США относительно Гренландии.
Сначала визит вице-президента и его супруги Уши Вэнс был запланирован на три дня, однако из-за возмущения местных жителей и властей Дании программу сократили. Дело в том, что первоначальный план поездки состоял без консультаций с Копенгагеном, что вызвало резкую реакцию премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.
В конце концов, Вэнс и его жена пробыли в Гренландии всего один день, ограничившись визитом на американскую военную базу во избежание дипломатических осложнений и протестов местного населения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Гренландии никто не хотел встретиться с Ушей Вэнс.
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