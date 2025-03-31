Военные взяли Вэнса на смех после его комментария о погоде в Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал в Гренландии, став первым американским чиновником такого уровня, посетившим эту территорию. В ходе поездки он посетил военную базу США Pituffik Space Base. Однако его первая реакция на погодные условия вызвала немало насмешек.

Джей Ди Вэнс

"Здесь холодно, как черт знает что. Никто мне не сказал", – возмутился Вэнс, заходя на базу.

Его комментарий удивил военных, а в соцсетях быстро подхватили ситуацию, высмеивая вице-президента за неожиданное удивление морозной погодой в Арктике. Один из пользователей написал: "Это же Гренландия. Он думал, что летит в Майами?"

Критики отмечали, что чиновник, участвующий в переговорах по безопасности в Арктике, должен быть более осведомлен о климате региона.

Несмотря на неудобное начало, Вэнс попытался сосредоточиться на ключевой теме визита, подчеркнув, что президент Дональд Трамп "очень заинтересован в безопасности в Арктике, и эта тема будет только набирать актуальность в ближайшие десятилетия". Однако его заявление вызвало новые сомнения в реальных намерениях США относительно Гренландии.

Сначала визит вице-президента и его супруги Уши Вэнс был запланирован на три дня, однако из-за возмущения местных жителей и властей Дании программу сократили. Дело в том, что первоначальный план поездки состоял без консультаций с Копенгагеном, что вызвало резкую реакцию премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

В конце концов, Вэнс и его жена пробыли в Гренландии всего один день, ограничившись визитом на американскую военную базу во избежание дипломатических осложнений и протестов местного населения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Гренландии никто не хотел встретиться с Ушей Вэнс.



