Волц воспрепятствовал Трампу: СМИ пишут о новом громком скандале

В феврале 2025 года тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц провел консультации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможности военного удара по Ирану. По информации The Washington Post, эти действия вызвали недовольство главы Белого дома Дональда Трампа, поскольку противоречили его курсу на дипломатическое урегулирование ситуации.

Майкл Волц. Фото: CNN

Источники в администрации отмечают, что Волц фактически пытался сформировать альтернативную линию внешней политики, согласовывая свои шаги с израильской стороной еще до официальной встречи Трампа и Нетаньяху.

Впоследствии Волц попал в новый скандал: в закрытую переписку в мессенджере Signal, где обсуждались возможные авиаудары по Йемену, случайно добавил журналиста The Atlantic. Это стало последней каплей — Волца уволили с должности советника, однако отправили на другой высокий пост — посла США в ООН. Пресссекретарь Белого дома Стивен Чунг, комментируя ситуацию, подчеркнул, что только президент определяет внешнеполитический курс, а администрация должна его поддерживать.

В то же время ряд чиновников заметили, что Волц был склонен действовать независимо и лоббировать силовой подход, действуя синхронно с израильской стороной, что вызвало напряжение внутри Белого дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп уволил Волца, но предложил его кандидатуру на должность посла в ООН. Об этом президент США сообщил в социальной сети. Также стало известно, что обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.