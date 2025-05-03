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Волц воспрепятствовал Трампу: СМИ пишут о новом громком скандале

Бывший советник Трампа тесно сотрудничал с Нетаньяху, готовя военные стратегии против Ирана перед их встречей в Вашингтоне.

3 мая 2025, 21:25
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Клименко Елена

В феврале 2025 года тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц провел консультации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о возможности военного удара по Ирану. По информации The Washington Post, эти действия вызвали недовольство главы Белого дома Дональда Трампа, поскольку противоречили его курсу на дипломатическое урегулирование ситуации.

Волц воспрепятствовал Трампу: СМИ пишут о новом громком скандале

Майкл Волц. Фото: CNN

Источники в администрации отмечают, что Волц фактически пытался сформировать альтернативную линию внешней политики, согласовывая свои шаги с израильской стороной еще до официальной встречи Трампа и Нетаньяху.

Впоследствии Волц попал в новый скандал: в закрытую переписку в мессенджере Signal, где обсуждались возможные авиаудары по Йемену, случайно добавил журналиста The Atlantic. Это стало последней каплей — Волца уволили с должности советника, однако отправили на другой высокий пост — посла США в ООН. Пресссекретарь Белого дома Стивен Чунг, комментируя ситуацию, подчеркнул, что только президент определяет внешнеполитический курс, а администрация должна его поддерживать.

В то же время ряд чиновников заметили, что Волц был склонен действовать независимо и лоббировать силовой подход, действуя синхронно с израильской стороной, что вызвало напряжение внутри Белого дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дональд Трамп уволил Волца, но предложил его кандидатуру на должность посла в ООН. Об этом президент США сообщил в социальной сети. Также стало известно, что обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.

 



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